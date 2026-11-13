Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Франция

Рабио: На моменти бяхме твърде увлечени в играта

  • 13 ное 2026 | 07:42
  • 438
  • 0
Рабио: На моменти бяхме твърде увлечени в играта

Халфът Адриен Рабио, който за първи път изведе националния отбор на Франция с капитанската лента при загубата с 1:3 от Италия в Лигата на нациите, говори пред медиите след злопоучния сблъсък. Полузащитникът анализира представянето на „петлите“, като подчерта силния старт и пропуснатите възможности преди почивката.

„Изиграхме много силно първо полувреме и създадохме доста положения. Смятам, че можехме да решим мача още тогава. Съперникът отбеляза с първия си точен удар. Първата част беше вдъхновяваща - с добра динамика и чисти голови ситуации“, започна Рабио.

64 години по-късно: Италия победи Франция като домакин и нанесе първа загуба на Зидан
64 години по-късно: Италия победи Франция като домакин и нанесе първа загуба на Зидан

Рабио обърна внимание и на спада в представянето на тима след паузата, признавайки класата на италианците да наказват всяко невнимание.

„След подновяването на играта те вдигнаха темпото. Познавам отлично италианския футбол - ако им оставиш дори минимален шанс, те го сграбчват. На моменти бяхме твърде увлечени в стремежа си да разиграваме красиво и те ни наказаха. Възползваха се перфектно от малкото грешки, които допуснахме“, каза Рабио.

Зидан: Сринахме се след почивката
Зидан: Сринахме се след почивката

Капитанът на Франция запази спокойствие въпреки негативния резултат и посочи върху какво трябва да се работи занапред.

„Видя се ясна разлика между двете полувремена. Показахме както много положителни неща, така и някои доста посредствени моменти. Индивидуалните технически грешки са част от играта и могат да се случат на всеки. Трябва да бъдем по-хитри и прагматични в определени ситуации - италианците са изключително силни именно в това. Загубихме, но няма място за паника. Ще направим обстоен анализ както на силните ни страни, така и на слабостите“, завърши Рабио.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Тухел: В подобни мачове винаги става напечено

Тухел: В подобни мачове винаги става напечено

  • 13 ное 2026 | 07:53
  • 449
  • 0
Манчини: Запазихме спокойствие, сега целта е победа в Белгия

Манчини: Запазихме спокойствие, сега целта е победа в Белгия

  • 13 ное 2026 | 07:37
  • 1069
  • 1
Де ла Фуенте: Разумните хора оценяват това, което постигаме

Де ла Фуенте: Разумните хора оценяват това, което постигаме

  • 13 ное 2026 | 07:24
  • 1022
  • 0
Германия пристига в Белград, Гърция ще търси нов подвиг срещу Нидерландия

Германия пристига в Белград, Гърция ще търси нов подвиг срещу Нидерландия

  • 13 ное 2026 | 07:12
  • 1275
  • 0
Зидан: Сринахме се след почивката

Зидан: Сринахме се след почивката

  • 13 ное 2026 | 07:02
  • 1790
  • 0
Данъчните в САЩ погнаха Инфантино

Данъчните в САЩ погнаха Инфантино

  • 13 ное 2026 | 06:17
  • 1546
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Осем години, 30 мача по-малко и една точка за вечността: Везенков е номер едно на Олимпиакос

Осем години, 30 мача по-малко и една точка за вечността: Везенков е номер едно на Олимпиакос

  • 13 ное 2026 | 08:22
  • 1010
  • 0
България пее само за победа!

България пее само за победа!

  • 13 ное 2026 | 07:54
  • 4261
  • 16
Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?

Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?

  • 13 ное 2026 | 08:15
  • 1588
  • 0
64 години по-късно: Италия победи Франция като домакин и нанесе първа загуба на Зидан

64 години по-късно: Италия победи Франция като домакин и нанесе първа загуба на Зидан

  • 12 ное 2026 | 23:40
  • 34439
  • 40
Хари Кейн показа "Златната топка", подобри знаменит рекорд и поведе Англия към нова победа над Хърватия

Хари Кейн показа "Златната топка", подобри знаменит рекорд и поведе Англия към нова победа над Хърватия

  • 12 ное 2026 | 23:37
  • 31363
  • 18
Без грешка! Испания взе рутинна победа в Прага и е с пет успеха в пет мача

Без грешка! Испания взе рутинна победа в Прага и е с пет успеха в пет мача

  • 12 ное 2026 | 23:44
  • 22394
  • 8