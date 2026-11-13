Рабио: На моменти бяхме твърде увлечени в играта

Халфът Адриен Рабио, който за първи път изведе националния отбор на Франция с капитанската лента при загубата с 1:3 от Италия в Лигата на нациите, говори пред медиите след злопоучния сблъсък. Полузащитникът анализира представянето на „петлите“, като подчерта силния старт и пропуснатите възможности преди почивката.

„Изиграхме много силно първо полувреме и създадохме доста положения. Смятам, че можехме да решим мача още тогава. Съперникът отбеляза с първия си точен удар. Първата част беше вдъхновяваща - с добра динамика и чисти голови ситуации“, започна Рабио.

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Рабио обърна внимание и на спада в представянето на тима след паузата, признавайки класата на италианците да наказват всяко невнимание.

„След подновяването на играта те вдигнаха темпото. Познавам отлично италианския футбол - ако им оставиш дори минимален шанс, те го сграбчват. На моменти бяхме твърде увлечени в стремежа си да разиграваме красиво и те ни наказаха. Възползваха се перфектно от малкото грешки, които допуснахме“, каза Рабио.

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Капитанът на Франция запази спокойствие въпреки негативния резултат и посочи върху какво трябва да се работи занапред.

„Видя се ясна разлика между двете полувремена. Показахме както много положителни неща, така и някои доста посредствени моменти. Индивидуалните технически грешки са част от играта и могат да се случат на всеки. Трябва да бъдем по-хитри и прагматични в определени ситуации - италианците са изключително силни именно в това. Загубихме, но няма място за паника. Ще направим обстоен анализ както на силните ни страни, така и на слабостите“, завърши Рабио.

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