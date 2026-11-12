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Евролигата ще вземе важно решение до края на годината

  • 12 ное 2026 | 18:50
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Евролигата ще вземе важно решение до края на годината

Евролигата ще премине на нов етап в развитието си и вече ще включва 24 отбора, пише в свой материал Ройтерс, позовавайки се на свои източници от Лигата.

До края на 2026 година се очаква шест клуба да получат постоянни лицензи за най-силната баскетболна надпревара на Стария континент, като така броят на участниците се увеличи от 20 на 24 още от следващия сезон. Испанският Валенсия, израелския Апоел Тел Авив, Дубай от ОАЕ и френският Париж, които и в момента играят в Евролигата, заедно с италианския Максима Рома и гръцкия ПАОК, са фаворити за това да получат квоти за постоянно участие в надпреварата. Още четири квоти ще се дават с временни лицензи за период от три години. Такива се очаква да получат сръбските Партизан и Цървена звезда, както и италианските Виртус Болоня и Наполи. Първите три от тях и в момента са част от Евролигата. Други две квоти пък са предвидени за финалистите в турнира ЕвроКъп, който се провежда под шапката на Евролигата.

През последната седмица обаче два футболни клуба - по един от Италия и Германия, които участват в Шампионската лига, са се свързали с ръководството на Евролигата с предложение да създадат свои тимове, които да се включат в турнира, пише Ройтерс.

За включването си в Евролигата всеки клуб ще трябва да заплати между 50 и 90 милиона евро, като така ще се придобие правото на "франчайз". В момента 13 отбора са франчайзи, но един от тях - руският ЦСКА Москва, не играе заради войната в Украйна. Останалите 12, които са гръбнакът на Евролигата, са Олимпия Милано (Италия), Реал Мадрид, Барселона и Баскония (Испания), Панатинайкос и Олимпиакос (Гърция), Фенербахче и Анадолу Ефес (Турция), Байерн Мюнхен (Германия), АСВЕЛ (Франция), Макаби Тел Авив (Израел) и Жалгирис (Литва).

В плановете на Евролигата съществува и ново разширение до 28 отбора през 2030 година, като така се създаде достатъчно конкурентен модел на НБА Европа - лигата, която се планира да се създаде през 2027 година от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

През октомври собствениците на отборите в Евролигата отхвърлиха предложението Лигата да мине под шапката на НБА.

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