Всички мачове от шестия кръг в НБЛ ще започнат с минута мълчание

Всички мачове от шестия кръг в Sesame Национална баскетболна лига ще започнат с минута мълчание в знак на почит към паметта на жертвите на тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ от 10 ноември.

С този жест баскетболната общност ще изрази своята съпричастност към семействата и близките на загиналите, съобщиха от лигата.

На 14 ноември (събота) ще се играят мачовете Берое - Рилски спортист, Ботев Враца - Левски, Черно море Навибулгар - Политехника и Миньор 2015 - Ямбол, а на следващия ден (неделя) стоят срещите Шумен - Спартак Плевен и Ботев Академик - ЦСКА.

Двубоят между Балкан и Локомотив Пловдив беше преместен на 27 януари следващата година.

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