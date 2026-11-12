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Какво предстои в следващия кръг от Sesame НБЛ

  • 12 ное 2026 | 16:54
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Какво предстои в следващия кръг от Sesame НБЛ

Мачовете от кръг №6 в Sesame Национална баскетболна лига ще се изиграят този уикенд, като този път ще бъдат с един по-малко. Причина за това е отлагането на голямото дерби между Балкан и Локомотив Пловдив, което трябваше да се изиграе на 13 ноември (петък) в Ботевград, но няма да се състои заради натоварената програма свързана с евротурнирите и на двата отбора.

На 14 ноември (събота) от 17:00 часа Берое Стара Загора приема Рилски спортист в зала "Общинска".

От 18:00 часа Левски гостува на Ботев Враца в "Арена Ботевград".

По същото време Черно море Навибулгар приема Политехника в зала "Христо Борисов" във Варна.

Черно море сменя залата за мача с Политехника
Черно море сменя залата за мача с Политехника

Със същия начален час е двубоят между Миньор 2015 и Ямбол в зала "Борис Гюдеров" в Перник.

На 15 ноември (неделя) от 17:00 часа Шумен приема Спартак Плевен в "Арена Шумен".

От 18:00 часа е мачът между Ботев Академик и ЦСКА в зала "Сила" в Пловдив.

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