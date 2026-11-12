Фрактура в ръката ще извади Лаури Марканен от игра за поне месец

Тежкото крило на Юта Джаз Лаури Марканен няма да играе около месец, тъй като е с фрактура на дясната ръка, съобщиха от отбора от Националната баскетболна асоциация.

Травмата на финландеца е поредният проблем за старши треньора Уил Харди, който не може да разчита и на други трима титуляри - Кийонте Джордж е с травма в глезена, Джарън Джаксън-младши е с травма в коляното, а Юсуф Нуркич - в крака.

С всички тези кадрови липси "джазмените" имат 11 загуби в 12 мача от началото на кампанията и заема последното място в Западната конференция.

29-годишният Марканен взе участие в осем мача от началото на сезона. В тях той постигна средни показатели от 18 точки, 6,8 борби и 2 асистенции.

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