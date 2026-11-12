Черно море сменя залата за мача с Политехника

Отборът на Черно море Навибулгар ще се завърне в зала "Христо Борисов" за домакинския си мач с Политехника от шестия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е на 14 ноември (събота) от 18:00 часа.
До момента "моряците" изиграха два мача във Варна, като те се проведоха в зала "Конгресна" на ДКС, но поради заетост на спортното съоръжение в конкретния уикенд се налага промяна на локацията.
Варненският тим има три победи и две загуби в сметката си до този момент, а дупничани са допуснали пет поражения от началото на сезона.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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