Черно море сменя залата за мача с Политехника

Отборът на Черно море Навибулгар ще се завърне в зала "Христо Борисов" за домакинския си мач с Политехника от шестия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е на 14 ноември (събота) от 18:00 часа.

До момента "моряците" изиграха два мача във Варна, като те се проведоха в зала "Конгресна" на ДКС, но поради заетост на спортното съоръжение в конкретния уикенд се налага промяна на локацията.

Варненският тим има три победи и две загуби в сметката си до този момент, а дупничани са допуснали пет поражения от началото на сезона.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/