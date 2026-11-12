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Мицич с интересно признание за края на кариерата си

  • 12 ное 2026 | 16:58
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Мицич с интересно признание за края на кариерата си

Звездата на Апоел Тел Авив Василие Мицич коментира, че е преоткрил удоволствието от баскетбола в Израел и би се радвал да завърши кариерата си в клуба. Сръбският гард започна силно сезона в Евролигата в индивидуален план, записвайки средно по 14.6 точки, 2.7 борби, 4.6 асистенции в девет изиграни срещи.

Мицич разкри, че подобрената му физическа форма е изиграла важна роля за представянето му.

„През това лято наблегнах сериозно на физическата си подготовка и кондицията, за да се подготвя за сезона“, заяви Мицич пред изданието Israel Hayom.

„Трябва да работя здраво, за да бъда в топ форма, а това се отразява положително на играта ми през този сезон. Чувствам се добре и имам самочувствие. Сякаш отново изпитвам удоволствие от баскетбола- нещо, което ми липсваше известно време и това влияе на представянето ми“, добави сърбинът.

На въпрос дали би искал да остане в Апоел и след изтичането на настоящия си договор и евентуално да сложи край на кариерата си в клуба, Мицич отговори категорично: „Да, искам да се пенсионирам като играч на Апоел Тел Авив. Присъединих се към клуба миналия сезон с идеята да играя тук толкова дълго, колкото изобщо мога да се занимавам с баскетбол.“

32-годишният баскетболист призна, че първоначално е искал още по-дългосрочно споразумение с Апоел: „Исках договор за четири години, но в крайна сметка се разбрахме за 3-годишен контракт – нещо, което рядко се среща в европейския баскетбол днес. Това ми показа, че ме уважават и ценят. Ако те желаят, с радост бих останал тук до края на кариерата си.“

Василие Мицич коментира и информациите за напрежение между него и старши треньора Димитрис Итудис.

„Няма да коментирам това. Итудис е подложен на сериозен натиск - все пак той е треньорът и му се налага да взема трудни решения. Лично аз не съм най-лесният човек за работа. С Итудис понякога имаме различни виждания, но целта ни е обща. Докато продължаваме да гледаме в една посока към тази цел, всичко ще бъде наред и няма да има никакви търкания или проблеми“, обясни гардът.

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