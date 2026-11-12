Силен дъжд и нулеви температури за Никола Цолов на „Хунгароринг“

Двудневният тест на Никола Цолов с болид на Рейсинг Булс от миналата година във Формула 1 започна вчера на пистата „Хунгароринг“ при много лошо време.

Сутринта Никола кара на силен дъжд, но следобед температурата е спаднала до 0 градуса и на трасето е имало много локви, така че „не е ставало за каране“, според информация от екипа на Българския лъв.

Nikola Tsolov is back behind the wheel of a Formula 1 car! 💙🇧🇬 The Bulgarian is testing with Racing Bulls at the Hungaroring as he continues his preparations for a potential F1 future. https://t.co/Y1CkkBppNr — Everything Formula (@evrythngformu1a) November 11, 2026

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

Днес тестовата програма на Цолов продължава, като според оскъдната информация от закрития тест, вчера той и екипът са пробвали „най-различни настройки и решения“ в хода на теста. Пак според информация, от екипа на Никола, той и отборът са „доволни“ от постигнатото вчера.

Никола се бори за титлата във Формула 2 в първия си пълен сезон в шампионата като два кръга преди края на кампанията той е на 7 точки от новия водач Рафаел Камара. Българския лъв е спряган и за място в Рейсинг Булс за сезон 2027 във Формула 1, но от тима все още не са обявили решението си, като специализираните медии са затрупани със спекулации относно Никола и Лиам Лоусън.

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Снимки: Gettyimages