Карик пристигна на базата на Ман Юнайтед, очаква се днес вече да бъде освободен

Майкъл Карик пристигна тази сутрин на тренировъчната база на Манчестър Юнайтед, въпреки че бъдещето му начело на отбора изглежда предрешено. Според информациите Маурисио Почетино вече е дал устно съгласие да поеме „червените дяволи“ и да стане следващият мениджър на клуба. Настоящият треньор на тима води тренировките на тима всяка сутрин, макар да е ясно, че шефовете на “Олд Трафорд” се готвят да го освободят и междувременно преговарят с Маурисио Почетино за негов заместник. Именно тези действия на хората на ръководни позиции в клуба бяха силно критикувани от медиите на Острова и легендите на клуба.

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Ръководството на Манчестър Юнайтед проведе среща в Монако в сряда, на която трябваше да бъде обсъдено бъдещето на Карик. Докато наставникът водеше заниманието на отбора в Манчестър, изпълнителният директор Омар Берада и футболният директор Джейсън Уилкокс се срещнаха с миноритарния собственик сър Джим Ратклиф. Разговорите бяха предварително планирани като част от редовния анализ на сезона, но съдбата на Карик се очакваше да бъде сред основните теми заради най-слабия старт на Юнайтед в първенството от 40 години насам.

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Към момента клубът все още не е обявил официално решение за бъдещето на английския специалист и няма потвърждение, че той е освободен от поста си. Според пресата на Острова това може да стане по-късно днес, след като Карик се срещне с Берада и Уилкокс, които вече се завърнаха от Монако. Междувременно Почетино вероятно ще остане начело на националния отбор на САЩ за предстоящите мачове срещу Хаити, което би отложило началото на работата му в Манчестър Юнайтед до следващия четвъртък.

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Снимки: Gettyimages