Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид

Реал Мадрид премина границата от милиард приходи, но не мисли да спира до тук

  • 12 ное 2026 | 10:53
  • 932
  • 0
Реал Мадрид премина границата от милиард приходи, но не мисли да спира до тук

Реал Мадрид очаква да достигне рекордни приходи от близо 1,4 милиарда евро през настоящия сезон, съобщава “АС”. Финансовият растеж на клуба продължава, като основен принос за него имат обновеният стадион „Сантяго Бернабеу“ и работата на академията, която се превърна в сериозен източник на постъпления от трансфери.

През сезон 2025/26 мадридчани отчетоха приходи от 1,221 милиарда евро – най-високата сума, постигана някога от спортна организация. Сега прогнозите са тази граница да бъде надмината значително, като клубът си поставя за цел да приключи финансовата година с нетна печалба от 14,2 милиона евро. Бюджетът за настоящия сезон е в размер на 1,248 милиарда евро и предстои да бъде гласуван от делегатите на клуба на 21 ноември.

Реал Мадрид постави цена на Ендрик
Реал Мадрид постави цена на Ендрик

Стадион „Сантяго Бернабеу“ продължава да бъде един от основните двигатели на финансовия растеж. Приходите от търговски дейности, свързани със съоръжението, се очаква да достигнат 420,1 милиона евро. Разходите по реконструкцията на стадиона вече възлизат на 1,4 милиарда евро.

Друг сериозен ръст се очаква при спонсорските договори, където прогнозата е за увеличение от 22%. Основен принос имат новите споразумения с “Адидас” и “Емиратс”.

Кукурея в откровено интервю за Реал Мадрид, Моуриньо и персоналния сблъсък с Ямал
Кукурея в откровено интервю за Реал Мадрид, Моуриньо и персоналния сблъсък с Ямал

Особено впечатляващ е приносът на школата в трансферната политика на Реал. Продажбите на Гонсало Гарсия, Сесар Паласиос, Нико Пас, Хакобо Ортега и Виктор Муньос са сред причините клубът да прогнозира приходи от 154,8 милиона евро от трансфери през настоящия сезон. Междувременно разходите за заплати и амортизации достигат 700 милиона евро, но представляват 46% от общите приходи. Това е значително под определения от УЕФА праг за финансова устойчивост от 70%, като европейската централа посочва Реал Мадрид като пример за добро финансово управление.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Манчестър Юнайтед уволни Карик

Манчестър Юнайтед уволни Карик

  • 12 ное 2026 | 12:39
  • 2132
  • 3
Манчини няма да разчита на дебютанти за мача с Франция

Манчини няма да разчита на дебютанти за мача с Франция

  • 12 ное 2026 | 12:31
  • 237
  • 0
ПСВ Айндховен подготвя трансферен удар

ПСВ Айндховен подготвя трансферен удар

  • 12 ное 2026 | 11:35
  • 882
  • 1
Скандално известният бивш президент на Испанската федерация създал медия за пропаганда

Скандално известният бивш президент на Испанската федерация създал медия за пропаганда

  • 12 ное 2026 | 11:11
  • 919
  • 2
Карик пристигна на базата на Ман Юнайтед, очаква се днес вече да бъде освободен

Карик пристигна на базата на Ман Юнайтед, очаква се днес вече да бъде освободен

  • 12 ное 2026 | 10:25
  • 1766
  • 1
От Манчестър Юнайтед направиха още една крачка по назначаването на Почетино

От Манчестър Юнайтед направиха още една крачка по назначаването на Почетино

  • 12 ное 2026 | 09:54
  • 4958
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Манчестър Юнайтед уволни Карик

Манчестър Юнайтед уволни Карик

  • 12 ное 2026 | 12:39
  • 2132
  • 3
Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

  • 12 ное 2026 | 08:07
  • 21453
  • 52
Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

  • 12 ное 2026 | 11:20
  • 6381
  • 8
Силен дъжд и нулеви температури за Никола Цолов на „Хунгароринг“

Силен дъжд и нулеви температури за Никола Цолов на „Хунгароринг“

  • 12 ное 2026 | 11:15
  • 5059
  • 2
Новият заподозрян за убийството на Илиян Фипилов е бил помагач на Славчо Мегеров

Новият заподозрян за убийството на Илиян Фипилов е бил помагач на Славчо Мегеров

  • 12 ное 2026 | 09:42
  • 9520
  • 4
ЦСКА продава Джеймс Ето'о

ЦСКА продава Джеймс Ето'о

  • 12 ное 2026 | 06:37
  • 26232
  • 30