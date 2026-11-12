Скандално известният бивш президент на Испанската федерация създал медия за пропаганда

Бившият президент на Испанската футболна федерация Луис Рубиалес е използвал средства на организацията, за да финансира създаването на медия, която да защитава управлението му и да разпространява неговите позиции на фона на критиките към работата му, разкрива разследване на "Ел Конфиденциал".

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Според информацията Рубиалес е възложил създаването на медията на известна издателска група, като Федерацията се е ангажирала да плати за проекта до 1,6 милиона евро. Договорът е подписан на 22 октомври 2022 г. – по-малко от година преди оттеглянето на Рубиалес от президентския пост. Основната задача на новото издание била да популяризира мнението на тогавашния ръководител на федерацията и да му осигурява трибуна за отговор на критиките срещу неговото управление.



До момента са били извършени плащания за около 700 000 евро. Според "АС" съдебно решение задължава Испанската футболна федерация да изплати поне още 600 000 евро по договора, въпреки че Рубиалес вече не е начело на организацията. Така общата сума по проекта може да достигне договорените 1,6 милиона евро.

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