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Забраниха на Икарди да вижда дъщеря си след жалба от Уанда Нара

  • 11 ное 2026 | 14:39
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Забраниха на Икарди да вижда дъщеря си след жалба от Уанда Нара

Аржентинският съд наложи ограничителна заповед на Мауро Икарди, като му забрани всякакъв контакт с 11-годишната му дъщеря. Мярката идва след подадена жалба от бившата му съпруга Уанда Нара за предполагаемо насилие над детето.

Според информация на Билд 33-годишният нападател е обвинен, че е ударил момичето в дома си в Норделта, Аржентина. Сигналът е бил подаден от самото дете чрез съобщение от компютър: „Татко ме удари. Страх ме е.“

След като получава зова за помощ, аржентинският модел незабавно прекъснала записите на местното издание на предаването „Мастър Шеф“ и се отправя към луксозния дом на бившия нападател на Интер и Сампдория. При пристигането на Нара е избухнал ожесточен скандал, а с идването на полицията Икарди, който има и забрана за шофиране за срок от 73 години, е отказал да даде показания и да предаде компютъра на дъщеря си.

С оглед на случилото се аржентинският съд наложи обезпечителна мярка със срок от 45 дни. По този начин на футболиста е забранено да се приближава на по-малко от 100 метра от детето, както и да осъществява какъвто и да е контакт с него.

Защитата на нападателя категорично отрича обвиненията. В официално изявление от юридическия му екип се подчертава, че „Мауро Икарди никога не е удрял дъщеря си“. Адвокатите допълват, че направените медицински прегледи са потвърдили липсата на каквито и да е наранявания по тялото на момичето, и подчертават, че срещу футболиста няма издадена заповед за арест.

Припомняме, че Икарди и Уанда Нара започнаха бракоразводна процедура преди две години. Играчът, който в момента има връзка с актрисата и певица Чина Суарес, се завърна в Аржентина след края на договора си с Галатасарай през изминалото лято.

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