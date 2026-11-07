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ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Вечното дерби

  • 7 ное 2026 | 11:34
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ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Вечното дерби

Ето, че отново футболните погледи в България са приковани от Вечното дерби. Мачът на мачовете у нас е тема за много спорове, разбира се Футболинките Вики и Анжи нямаше как да подминат този мач. Настроението и в двата лагера е отлично, макар и последните два мача "червените" да не взеха максималния брой точки.

Еуфорията след като привържениците чакаха три години да зърнат новата "Българска армия" е налице. "Сините" фенове пък са в екстаз след победата в Лига Европа. Това дава самочувствие и на Вики, и на Анжи, че победата e сигурна, но кой ще прибере точките? Какви закани отправиха двете ще видите във видеото, което може да откриете в социалните мрежи на Sportal.bg!

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