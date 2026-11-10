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Футболист на Бока Хуниорс даде показания като обвиняем по разследване за наркотрафик

  • 10 ное 2026 | 15:12
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Футболист на Бока Хуниорс даде показания като обвиняем по разследване за наркотрафик

Футболистът на Бока Хуниорс Карлос Паласиос се яви пред чилийските разследващи органи, за да даде показания в качеството си на обвиняем по дело за трафик на наркотици. Случаят е пряко свързан с тъста на 26-годишния играч, който вече се намира в предварителния арест.

След шампионските празненства с Бока Паласиос пътува за родината си, където в понеделник прекара около два часа в сградата на Специализирания отдел за борба с наркотиците към Следствената полиция на Чили, придружаван от своя адвокат. Нападателят се появи с качулка и видимо раздразнен от засиления медиен интерес. Според местното издание „Ен Канча“, той е реагирал остро към репортерите с думите: „Махнете микрофона от лицето ми“, а на въпрос относно призоваването си е отвърнал с ирония, че е там, защото е дошъл да гледа мача между Нюбленсе и Коло Коло.

В основата на разследването стои конфискуван джип „Мерцедес-Бенц“, регистриран на името на Паласиос. Според полицейските доклади превозното средство е било използвано за превоз на кокаинова паста. Общото разследване по случая обхваща иззети над 1400 килограма забранени субстанции.

Адвокатът на футболиста Фелипе Морага внесе яснота около правния статус на своя клиент, подчертавайки, че срещу него няма повдигнати официални мерки за неотклонение. Защитникът обясни, че прокуратурата е изискала документацията за придобиването на автомобила с цел изясняване на собствеността и евентуалното му връщане.

„Карлос е закупил автомобила напълно легално чрез лизинг и предаване на предишна кола като част от плащането. След трансфера му в Аржентина превозното средство остана в семеен имот в Сантиаго. Тъст му го е използвал без негово знание, разрешение или съгласие. Карлос научи за всичко от медиите, когато въпросното лице вече беше задържано“, заяви Морага.

Призоваването от властите провали първоначалните планове на полузащитника, който бе пристигнал в Чили, за да се види с децата си и да посети двубоя на Коло Коло в Чилян. Появата му в телевизионния ефир по време на срещата е ускорила действията на прокуратурата, което е наложило и промяна в полета му обратно за Буенос Айрес.

Адвокатът призна също, че създалата се ситуация създава напрежение и в професионален план. Въпреки спечелената титла в Аржентина, ръководството на гранда от Буенос Айрес не е останало доволно от публичния скандал, като според Морага президентът на Бока, Хуан Роман Рикелме, гледа с неодобрение на замесването на името на футболиста в подобни събития.

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