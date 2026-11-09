Манчестър Юнайтед с антирекорд, който сочи към големия проблем на отбора на Карик

Манчестър Юнайтед се намира в период, в който проблемите в представянето вече трудно могат да бъдат определени като временна форма или резултат от отделни грешки. Статистиката показва по-сериозна тенденция, а най-притеснителният показател е свързан със защитата. След равенството 4:4 с Астън Вила „червените дяволи“ вече са допуснали 30 гола във всички турнири от началото на сезона, което е най-високият показател сред отборите от петте водещи европейски първенства.

30 - No side in Europe's big-five leagues have conceded more goals than Manchester United this season in all competitions (30). Porous. https://t.co/8CEFcgaR8b — OptaJoe (@OptaJoe) November 8, 2026

Тази цифра придобива още по-голяма тежест, когато бъде поставена в контекста на представянето на отбора във Висшата лига. В първите си десет мача Манчестър Юнайтед не е успял да запази нито една суха мрежа. Подобно начало не се е случвало на клуба от сезон 1986/87, което показва колко дълбок е проблемът.

При средно три допуснати попадения на мач във всички турнири е трудно да се очаква постоянство, независимо от качеството в предни позиции. Именно това се вижда и в последните срещи на Юнайтед. Отборът демонстрира способност да създава положения и да реагира в трудни моменти, но прекалено често е принуден първо да компенсира собствените си слабости в защита, преди изобщо да започне да преследва победата.

🥵 #ManUnited went full slapstick vs #AstonVilla, conceded 4 goals at home, and escaped with a 4–4 draw that felt like both a miracle and an indictment. 📊Season so far: ⚠️3 wins in 15 in all competitions ⚠️Just 1 league win ⚠️United slip to 18th going into international break https://t.co/KUpa2q5XKP — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) November 9, 2026

Равенството с Астън Вила е добър пример в това отношение. Юнайтед успя да вкара четири гола, но това не се оказа достатъчно за победа, защото допусна също толкова. Самият факт, че тимът трябва да разчита на подобна резултатност, за да има шанс да вземе само точка, показва дисбаланса в представянето му.

Още по-показателно е, че слабостите в защита не са концентрирани само в отделни двубои. Липсата на суха мрежа в първите десет кръга предполага постоянен проблем в организацията без топка, независимо от конкретния съперник. Към това се добавят индивидуални грешки и ситуации, в които противниковите отбори получават твърде много възможности да атакуват наказателното поле.

Резултатите логично следват тази тенденция. След равенството с Астън Вила Манчестър Юнайтед се намира на 18-ото място във Висшата лига – най-ниската позиция на клуба след десет мача от почти четири десетилетия. Отборът ще прекара и поне 15 последователни дни в зоната на изпадащите, което допълнително показва колко сериозен е спадът спрямо очакванията към клуба.

Карик: Сами се побеждаваме, трябваше да спечелим

Тук се откроява и основният проблем пред Майкъл Карик. В състава има достатъчно индивидуална класа, за да бъде представянето много по-добро от показаното до момента. В последните мачове Юнайтед доказва, че може да създава положения и да намира път към гола. Само че продукцията в предни позиции няма как постоянно да компенсира слабостите в собственото наказателно поле.

Самият Карик призна след равенството с Астън Вила, че отборът допуска прекалено много голове и че този проблем трябва да бъде решен. Това изглежда като най-важната задача пред Юнайтед в момента, защото подобряването на резултатите няма да бъде устойчиво, ако защитата продължи да функционира по същия начин.

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Затова и въпросът пред Карик вече не е просто как Юнайтед да започне да печели по-често. По-важният въпрос е как отборът да стане достатъчно стабилен, за да не се налага да вкарва по три или четири гола, за да има реален шанс за победа. Докато този проблем не бъде решен, всяко подобрение в атака ще бъде до голяма степен обезсмислено от това, което се случва в другия край на терена.

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