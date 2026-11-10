Пореден обрат! Карик ще си ходи преди дербито

Майкъл Карик успя по чудодеен начин и в последния момент да оцелее срещу Рома в Шампионската лига (победа с 3:2 след изоставане до 83-ата минута) и срещу Астън Вила в Премиър лийг (равенство 4:4, след като изоставаше с два гола до втората минута на добавеното време), но не успя да спаси поста си в Манчестър Юнайтед.

Магическо второ полувреме на Ман Юнайтед донесе пълен обрат над Рома

И въпреки драматичното изравняване, което Зиркзее и Доргу сътвориха през уикенда в добавеното време срещу головия екзекутор Астън Вила, Юнайтед остава в зоната на изпадащите в Премиър лийг – с актив от едва осем точки и само една победа след 10 изиграни кръга. Поради тази причина, според информация на авторитетното издание „Ди Атлетик“, раздялата между „червените дяволи“ и Карик е на практика сигурна. Макар че все още няма официално потвърждение, медията съобщава, че уволнението му е въпрос на време, а ръководството на клуба вече активно търси нов наставник.

Зашеметяващо 4:4 между Манчестър Юнайтед и Астън Вила

Интересното е, че вчера следобед пък авторитетното издание излезе с информация, че Карик по-скоро ще остане начело на тима.

Карик остава начело на Ман Юнайтед, твърдят от "Атлетик"

Сега данните са, че шефовете на Юнайтед възнамеряват да се възползват от двуседмичната пауза за националните отбори, за да назначат нов мениджър преди голямото дерби срещу Ливърпул, насрочено за 22 ноември.

Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

Основен фаворит за горещия стол на „Олд Трафорд“ се смята селекционерът на националния отбор на САЩ Маурисио Почетино. Наред с него, високо в списъка с желания на Юнайтед се нареждат и бившият мениджър на Нюкасъл Еди Хау, както и доскорошният селекционер на Германия Юлиан Нагелсман. В британската преса през последните дни се споменаваше и името на Унай Емери, но е малко вероятно той да напусне Вила...

Припомняме, че Карик пое Юнайтед в началото на тази година като временно решение след раздялата с Рубен Аморим. Той бързо успя да вдигне отбора на крака (побеждавайки Сити, Арсенал, Ливърпул и Челси), което му донесе дългосрочен договор. През миналия сезон „червените дяволи“ финишираха на трето място и се класираха за Шампионската лига, но през настоящата кампания палачинката се обърна и тимът отново навлезе в тежка криза. Преломните моменти бяха поражението от Комо в Шампионската лига с 1:4 и тежкият разгром с 0:3 от Борнемут във Висшата лига, и то на „Олд Трафорд“, в края на октомври. Още тогава стана ясно, че Карик няма да се задържи дълго начело на тима...

Mauricio Pochettino would be open to a move to Manchester United, multiple sources have told BBC Sport. Pochettino signed an extension to his contract as USA coach in August. However, the deal is thought to contain clauses that would allow him to leave for specific high-profile jobs. BBC Sport reported in October that United had sounded out Eddie Howe and Julian Nagelsmann over replacing Michael Carrick, who the club look increasingly likely to sack. Antonio Conte is also known to be keen on the role. — BBC Sport (@BBCSport) November 9, 2026

Така Карик, след Аморим и Тен Хаг, се превърна в третия треньор, който не съумя да стабилизира гранда, въпреки доверието и подкрепата на компанията ИНЕОС и миноритарния собственик сър Джим Ратклиф.



Каквото и да предстои, изглежда, че Юнайтед го очакват бурни дни на всички фронтове – включително и на ниво собственост.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google