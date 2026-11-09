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Лапоухов и Андонов номер 1 по "сухи мрежи"

  • 9 ное 2026 | 16:50
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Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов и колегата му от Славия Иван Андонов са с най-много "сухи мрежи" на полусезона в efbet Лига. Статистиката показва, че двамата са записали по седем мача в елита, без да допуснат попадение. След тях се нарежда Светослав Вуцов от Левски, който е с пет "сухи мрежи", но и с по-малко срещи под рамката на "сините" - девет.

Лапоухов пристигна в ЦСКА през януари 2025 г., като до момента националът на Беларус има 73 мача под рамката на "армейците". С изявите си в последните месеци 23-годишният вратар се превърна в любимец на феновете на "червените", особено след блестящите му намеси във финала за Sesame Купа на България срещу Локомотив (Пловдив) и срещу Карабах в евротурнирите. Договорът на Фьодор с ЦСКА е до лятото на 2028-а.

Андонов пък регистрира в Славия истински възход в своята кариера. Стражът пристигна на "Александър Шаламанов" от Левски в началото на 2025-а, като част от сделката по преминаването на Вуцов на "Герена". Полека-лека "белите" започнаха да налагат софиянеца, който започна да трупа опит с мачовете и покрай работата си с треньора на вратарите Радостин Станев вдигна осезаемо нивото си - позициониране, рефлекс, игра с крака.

Фьодор Лапоухов и Иван Андонов имаха ярки изяви в историческия първи мач на новия стадион "Българска армия", завършил 0:0. Любимецът на привържениците на ЦСКА спаси дузпа на Иван Минчев, а вратарят на славистите отрази девет удара в очертанията на неговата рамка.

16 ЦСКА 2:0 Лудогорец I

"Сухите мрежи" на Лапоухов през сезона в efbet Лига:

Левски 0:3 ЦСКА
ЦСКА 0:0 Славия
ЦСКА 2:0 Лудогорец
Локомотив (София) 0:2 ЦСКА
ЦСКА 5:0 Ботев (Враца)
Септември (София) 0:3 ЦСКА
Славия 0:0 ЦСКА

"Сухите мрежи" на Андонов през сезона в efbet Лига:

Славия 0:0 Черно море
ЦСКА 0:0 Славия
Локомотив (Пловдив) 0:0 Славия
Славия 0:0 Спартак (Варна)
Дунав (Русе) 0:1 Славия
Ботев (Враца) 0:3 Славия
Славия 0:0 ЦСКА

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Снимки: AI

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