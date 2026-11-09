Майкъла: ЦСКА смени "Опел" с "Мерцедес"! Теодор трябва да "изяде" Салах, както аз Ръш

Бившият стопер на ЦСКА Георги Илиев говори след успеха на своя любим тим над Левски с 3:0 във Вечното дерби. Той похвали ръководството на червените, че е назначило Маркус Гиздол и сподели своите впечатления от новия стадион "Българска армия".

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"Страхотен мач и Левски игра много добре, щом са загубили с 0:3 (смее се). Трябва да спомена, че назначението на германеца Маркус Гиздол беше много правилно решение на ръководството. Той промени всичко в ЦСКА за три седмици. Христо Янев не е лошо момче, но толкова са му възможностите. Даде всичко от себе си. Мерцедесът си е мерцедес, но и опелът си е опел. Сега се взе човек, който точно си пасва на стадиона, на бюджета. Когато видиш стадиона, трябва да има точен човек за треньор и хубава игра. За мен ръководството си върши много добре работата. Махна Янев и намери този, който да бъде лицето на ЦСКА. Един отбор не се прави за един месец. Трябва му поне един сезон. Засега добре върви", заяви Майкъла пред "Тема Спорт".

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"Новият стадион ли? Трябва да кажа, че стадионът е фантастичен. Трябва на Валтер Папазки да му се сложи една снимка на всеки вход. Той подари този стадион за 100 милиона евро. “Българска армия” не е нито негов, нито на когото и да е, а на феновете. Искам на следващия шампионатен мач със Септември отново да има толкова публика. Браво и на Вангел Вангелов. Борец е и си върши работата страхотно. Много почтен човек. Не се меша при трансфери, да търси комисионни. Най-важното е, че е верен на собственика и вече не допуска недоброжелатели в ЦСКА. Иначе аз 4 години съм бил шампион на този стадион. Имам и три купи, побеждвали сме Ливърпул, Нотингам, Монако. "Армията" ни беше вторият дом. Когато стъпиш на този терен, се чувстваш фантастично. Още като бях изпълнителен директор, имаше проект, Гриша Ганчев и Весела Лечева помогнаха много. И накрая дойде Валтер Папазки, за да ни направи такъв шедьовър. Когато имаш такъв стадион, всичко друго освен титлата, ще бъде огромна загуба", добави бизнесменът.

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"Съдийството ли? Добре се справи Никола Попов. Ръководителите да спрат да коментират съдиите и да търсят с тях някакво оправдание. Защото, когато съдията свири малко за ЦСКА или Левски, мълчание. Ако обаче не свири някой фаул или картон, веднага скачат. Навсякъде по света съдиите помагат на големите отбори. Хубаво е, че битката за титлата е между ЦСКА и Левски. След 14 години хегемония на Лудогорец за пръв път най-големите отбори отново имат влияние. Мисля, че тази година в Разград имат най-слаб отбор. Но да спрат да се оплакват от съдиите. И двата отбора играят добре. Според мен Левски подцени малко мача вчера, мислиха, че ще им бъде лесно. Ние направихме изненада, след като в Гърция оставихме основни футболисти да почиват. Важно е сега да победим Трабзонспор. Това ще бъде много ключов мач за Теодор Иванов – да се изправи срещу Мохамед Салах. Аз бях като него, когато пазих Йън Ръш. Голмайстор на всички времена на Ливърпул, но го изядох. Сега и той трябва да направи така", каза още бившият футболист, селекционер и директор на "червените".

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