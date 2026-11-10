PGL премести турнир от Китай в Монголия за 2027 година

Организаторите на турнири по електронни спортове от PGL обявиха, че четвъртият шампионат от календара за 2027 година ще се проведе в Улан Батор, Монголия, вместо в Китай. Компанията е получила специално разрешение от Valve за промяната.

🔥 Ulaanbaatar, we're coming! 📅 15-25 April 2027 📍 Ulaanbaatar, Mongolia 🇲🇳 👥 16 elite CS2 teams 💰 $1,000,000 on the line 🏆 $300,000 VRS Invite Bonus for the top-ranked teams Everything you need to know: https://t.co/VUxDURK7Az #PGLUlaanbaatar https://t.co/2LLhTfl9hT — PGL (@pglesports) November 10, 2026

Надпреварата ще предложи награден фонд от 1 милион долара и допълнителни 300 000 долара за VRS покани. В нея ще участват 16 отбора, като 14 от тях ще получат директни покани според световната VRS ранглиста от януари 2027 г. Турнирът ще се състои между 17 и 25 април.

Така столицата на Монголия ще приеме две големи събития от първо ниво в рамките на по-малко от месец, тъй като BLAST Open Ulaanbaatar 2027 е насрочен за същия период.

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