MOUZ оглави световната ранглиста след триумфа в Пекин

MOUZ се изкачи на първото място в световната ранглиста на HLTV след спечелването на IEM Пекин. Така тимът вече е лидер и в двете основни класации, след като в края на октомври оглави и глобалния VRS. В Китай отборът премина през турнира без да загуби нито една карта.

MOUZ разгроми The MongolZ и спечели IEM Пекин без загубена карта

За последно MOUZ заемаше първата позиция и в двете подреждания през юни 2024 г. Трофеят в Пекин е втори за "мишоците" през сезона след успеха на BLAST Bounty Season 2 през август. Отборът има още две втори места - на BLAST Open Порто и ESL Pro League 24, както и бронз от Masters Букурещ.

В класацията на HLTV от 9 ноември MOUZ води с 912 точки, само с две повече от втория FURIA. Трети е Vitality с 836, следван от Spirit със 777 и Aurora с 552 точки.

Снимка: HLTV

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google