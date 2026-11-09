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Faker и T1 се сгромолясаха, BLG се класира за финалите на Worlds

  • 9 ное 2026 | 09:52
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Faker и T1 се сгромолясаха, BLG се класира за финалите на Worlds

Отборът на Bilibili Gaming си осигури място във финала на Worlds по League of Legends за 2026 г., след като надделя над T1 с 3:1 в полуфиналната серия. Така китайският състав сложи край на впечатляващата доминация на корейския гранд, воден от легендата Faker, който пристигна на турнира като трикратен пореден световен шампион.

Най-полезен играч в серията бе Чън "Bin" Дзъбин. Победата има историческо значение за китайското първенство LPL, тъй като това е първият успех на представител на региона срещу T1 във формат до три победи на елиминационната фаза на Worlds. BLG прекъсна и серията от 13 поредни загуби срещу корейския съперник.

В серията BLG поведе след силна игра на Пън "Xun" Ли-Сюн, който имаше ключова роля при контрола върху неутралните обекти. T1 изравни след успех във втората карта, но китайският тим спечели следващите две срещи. В решителната игра BLG запази самообладание в напрегнатите отборни битки и затвори двубоя с 3:1.

На финала на 14 ноември в Ню Йорк BLG ще срещне Gen.G в спор за световната титла. Двубоят ще противопостави Чжуо "Knight" Дин и Чон "Chovy" Джи-хун, а за Парк "Ruler" Дже-хюк и Парк "Viper" До-хьон това ще бъде завръщане на финалите на Worlds след съответно девет и пет години.

Снимка: LoL Esports

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