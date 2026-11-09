Faker и T1 се сгромолясаха, BLG се класира за финалите на Worlds

Отборът на Bilibili Gaming си осигури място във финала на Worlds по League of Legends за 2026 г., след като надделя над T1 с 3:1 в полуфиналната серия. Така китайският състав сложи край на впечатляващата доминация на корейския гранд, воден от легендата Faker, който пристигна на турнира като трикратен пореден световен шампион.

BLG are the first LPL team to eliminate T1 at a World Championship. https://t.co/PBZ28YycAQ — LoL Esports (@lolesports) November 9, 2026

Най-полезен играч в серията бе Чън "Bin" Дзъбин. Победата има историческо значение за китайското първенство LPL, тъй като това е първият успех на представител на региона срещу T1 във формат до три победи на елиминационната фаза на Worlds. BLG прекъсна и серията от 13 поредни загуби срещу корейския съперник.

HISTORY https://t.co/nXQC3WAInv — LoL Esports (@lolesports) November 9, 2026

В серията BLG поведе след силна игра на Пън "Xun" Ли-Сюн, който имаше ключова роля при контрола върху неутралните обекти. T1 изравни след успех във втората карта, но китайският тим спечели следващите две срещи. В решителната игра BLG запази самообладание в напрегнатите отборни битки и затвори двубоя с 3:1.

Xun & Knight are CLEAN with it! https://t.co/qoWWIjZL9h — LoL Esports (@lolesports) November 8, 2026

На финала на 14 ноември в Ню Йорк BLG ще срещне Gen.G в спор за световната титла. Двубоят ще противопостави Чжуо "Knight" Дин и Чон "Chovy" Джи-хун, а за Парк "Ruler" Дже-хюк и Парк "Viper" До-хьон това ще бъде завръщане на финалите на Worlds след съответно девет и пет години.

Снимка: LoL Esports

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