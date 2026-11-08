Zellsis се завърна в Sentinels преди сезон 2027

Sentinels официално обяви завръщането на Джордан "Zellsis" Монтемуро. Американецът, шампион от Masters Мадрид 2024 с организацията, отново ще носи нейния екип, но няма да бъде титуляр в основния състав. Zellsis ще съчетава две функции - заместник при необходимост и създател на съдържание.

He's baaaaaaack @Zellsis is officially a Sentinel (again) https://t.co/XAGmhx1juy — Sentinels (@Sentinels) November 7, 2026

Завръщането му идва след сериозни промени в северноамериканската сцена, предизвикани от отпадането на Cloud9 от партньорската програма на VCT за 2027 г.

Zellsis е сред най-разпознаваемите и популярни личности във VALORANT, а опитът му на международната сцена осигурява надеждна опция при проблеми с титулярите.

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