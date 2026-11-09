Четири отбора ще играят с различни имена на Мейджъра в Сингапур

PGL обяви пълния списък с участници в предстоящия мейджър по Counter-Strike в Сингапур, като стана ясно, че четири отбора ще трябва да използват различни имена по време на турнира. Причината е, че компаниите зад организациите нямат необходимите лицензи за дейност в страната.

BC.Game на Олександър "s1mple" Косталиев ще се състезава под името GOSH - стрийминг платформата, с която организацията наскоро започна партньорство. 1win пък ще бъде представен като THE ONE. И двата тима ще използват изцяло нови лога. BETBOOM и PARIVISION ще запазят досегашната си визуална идентичност, но ще бъдат изписвани съответно като BB Team и PVISION.

Мейджърът започва на 24 ноември с първия етап, в който ще участват 16 отбора, сред които и Liquid на Георги "Jorko" Митев.

Снимка: HLTV

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google