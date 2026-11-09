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Шайфли донесе драматичен успех за Уинипег срещу Тампа Бей секунда преди сирената

  • 9 ное 2026 | 11:02
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Шайфли донесе драматичен успех за Уинипег срещу Тампа Бей секунда преди сирената

Уинипег Джетс измъкна изключително драматична победа с 4:3 срещу Тампа Бей Лайтнинг пред собствена публика в зала „Канада Лайф Сентър“. Нападателят Марк Шайфли се превърна в герой за домакините, след като се разписа само 1,6 секунди преди финалната сирена при числено предимство от двама души (5 на 3), поправяйки грешката на тима си, който по-рано изпусна аванс от три попадения в третата третина.

Решителният момент настъпи, след като Коул Перфети отне шайбата от Райън Макдона в ъгъла и пусна прецизен диагонален пас към Шайфли, който с директен изстрел от лявото крило матира противниковия страж.

„Перфети и Гейбриъл Виларди свършиха черната работа в ъгъла и направиха страхотно отиграване. Подаването на Перфети беше невероятно. Играе се до последната секунда и точно това показахме тази вечер. Нивата на кортизол трудно издържат подобно напрежение — стресът и тревогата бяха твърде големи. В крайна сметка сме щастливи от победата и гледаме към следващия мач“, заяви Шайфли.

Голът на Шайфли дойде като студен душ за Лайтнинг, които бяха на крачка от пълен подвиг, след като се върнаха от пасив 0:3 в заключителната част. Основен принос за обрата имаше нападателят Понтус Холмберг, който вкара два гола в рамките на едва 26 секунди. Първо в 14:01 минута той реализира отскочила шайба на празна врата за 3:2, а в 14:27 минута изравни резултата с идентично отиграване с бекхенд след излизане зад вратата.

„Мачът никога не е решен предварително. Винаги могат да се случат невероятни неща и станахме свидетели на подобни развръзки в последните три срещи. Това е спортът, лудите моменти са част от него. Срещу нас беше изключително силен състав на Тампа Бей, който оказа сериозен натиск. Трябва да се научим да реагираме по-добре в такива ситуации“, коментира старши треньорът на Уинипег Скот Арнийл.

Коул Перфети, Брейдън Йейгър и Морган Барън също бяха точни за домакините, а Виго Бьорк допринесе с две асистенции. Перфети откри резултата за 1:0 в началото на втората третина при числено превъзходство след комбинация с Шайфли, а в 12:38 минута Барън удвои аванса. Вратярят Стюарт Скинър отрази 18 удара за Джетс (7-8-3), които постигнаха трети пореден успех, оставяйки зад гърба си негативната серия от девет поредни срещи без победа в редовното време.

За гостите Брендън Хейгъл отбеляза първото попадение за отбора, Ерик Чернак направи две асистенции, а Андрей Василевски спаси 21 изстрела. Това бе първа загуба в редовното време за Тампа Бей (11-4-2) в последните седем мача. „Светкавиците“ изиграха втория си пореден двубой за по-малко от денонощие, след като в събота спечелиха с продължение срещу Минесота Уайлд благодарение на късен обрат.

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