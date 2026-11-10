Грозно! Нападнаха с мачете и пистолет юношите на Лион

Срещата от националния шампионат на Франция за юноши до 17 години между тимовете на Гренобъл и Лион, (1:0), бе помрачена от опасен инцидент след последния съдийски сигнал. Докато самият мач на терена е преминал в спортсменски дух, напрежението край страничната линия е ескалирало заради агресивното поведение на част от публиката.

По информация на регионалното издание „Льо Прогре“, неколцина зрители са се нахвърлили вербално върху млад играч на гостите от Лион. След като футболистът е реагирал, се е разразило масово сбиване, при което той е получил удари с дървен прът по главата.

Агресорите са отправили смъртни заплахи към състезателите и членовете на треньорския щаб, воден от Флоран Балмон. Според свидетелски показания нападателите са носили дървени пръти и мачете, а един от тях е извадил пистолет и е заплашил, че ще стреля, макар да не е установено дали оръжието е било истинско. Представителите на Лион са успели да се барикадират в съблекалните и в клубния микробус, където са изчакали намесата на полицията.

От клуба домакин реагираха с официално изявление, осъждащо случилото се:

„Клубът осъжда най-категорично всички форми на насилие и действия, противоречащи на основните ценности на спорта, разиграли се след края на мача. Гренобъл Фут 38 се разграничава напълно от тези постъпки. В основата на инцидента са лица, които нямат абсолютно никаква връзка с клуба. Запазваме си правото да подадем жалба в полицията, за да бъде хвърлена пълна светлина върху тези събития.“

СНИМКА: 𝗟𝗨𝗚𝗗𝗨𝗡𝗘𝗪𝗦™// TWITTER

🚨 LE MATCH GRENOBLE-OL (1-0) EN U17 A DÉGÉNÉRÉ HIER !! 😱 Un jeune joueur lyonnais a été pris à partie et frappé à coups de bâton à la tête par des individus extérieurs. Les agresseurs ont également proféré des menaces de mort contre des joueurs et des membres du staff, avec des armes blanches et même un pistolet, dont l'authenticité reste incertaine. 🔫 🗞️ @LeProgresOL — 𝗟𝗨𝗚𝗗𝗨𝗡𝗘𝗪𝗦™ (@Lugdunews_) November 9, 2026

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