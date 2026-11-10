Отбор от МЛС се раздели с треньора си

Торонто от Мейджър лийг сокър на САЩ и Канадащ освободи треньора Робин Фрейжър, след като в две поредни години отборът не успя да достигне до плейофите, съобщава агенция Ройтерс.

Торонто завърши на 12-о място в Източната конференция (9-13-12, 39 точки) и остана на седем точки от плейофните отбори. Фрейжър бе назначен през януари 2025 г.

"От името на клуба искам да благодаря на Робин за страстта и отдадеността към работата в Торонто ФК през последните две години. За съжаление представянето на отбора и резултатите не отговарят на очакванията към този състав и заради това смятаме, че ни е нужна промяна", заяви генералният мениджър Джейсън Хернандес.

През кариерата си Фрейжър е водил още Колорадо Рапидс (2019-2023) и Чивас САЩ (2011-2012).

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