Чудото на Марк Касадо в Депортиво: генетика и техника, вдъхновена от шерпите

В Депортиво Ла Коруня чудесата напоследък следват едно след друго. След като Обамеянг се противопостави на възрастта и медицинските очаквания, сега Марк Касадо опроверга първоначалните прогнози, които предричаха отсъствие от поне три месеца. Вместо това халфът, който е преотстъпен от Барселона, се завърна на терена само за шест седмици. Зад това впечатляващо възстановяване стоят успешна хирургическа намеса, отлична медицинска грижа, генетични фактори, смелостта на играча и треньорския щаб, както и един модерен метод – интермитентната хипоксия.

Футболистът счупи ключица на 20 септември в двубоя срещу Бетис и бе опериран от доктор Рафаел Ариаса. Специалистът първоначално е предвиждал пауза между два и три месеца. По думите на хирурга реакцията на тялото при подобни травми е индивидуална, като образуването на костния калус зависи както от добрата остеосинтеза, така и от гените на състезателя. При елитните спортисти организмът е привикнал да се справя непрекъснато с микротравми, което ускорява регенерацията в сравнение с останалите хора.

Ключов елемент в рехабилитацията на полузащитника както в Барселона, така и след завръщането му в Ла Коруня е била интермитентната хипоксия. Методът се състои в контролирано намаляване на кислорода, симулиращо тренировки на височина до 4300 метра. Това стимулира производството на еритропоетин и повишава нивата на хематокрит. Макар технологията традиционно да се използва за подобряване на физическата издръжливост, напоследък тя добива голяма популярност и за ускоряване на възстановителния процес при контузии. Подходът е вдъхновен от способността на тибетските шерпи да се адаптират към суровите условия на Еверест чрез периодични изкачвания и слизания.

Възстановяването изисква прецизно съчетаване на физическата форма със заздравяването на костта около поставените пластина и винтове. Същевременно от огромно значение е психологическата увереност на играча да влезе в единоборства без страх и без предпазен елек в тренировъчния процес. Последният етап е решението на треньора да поеме премерен риск и да гласува доверие на футболиста в официален мач.

Касадо записа първите си 20 минути при гостуването на стадион „Корнеля-Ел Прат“, където играчите на Еспаньол не се поколебаха да търсят контакт именно в зоната на травмираното му рамо. Въпреки успешното завръщане на терена, процесът далеч не е приключил. Паузата за националните отбори ще предостави на родения в Сант Пере де Виламажор футболист безценно време да навакса пропуснатото след шестседмичното отсъствие и да достигне оптимална спортна форма.

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