След луда драма във Финландия отбор стана шампион за първи път от 18 години

Зрелищен финал на първенството във Финландия! Интер Турку спечели титлата след драматична развръзка, възползвайки се от грешната стъпка на ХЙК Хелзинки в последния кръг.
Тимът от столицата се нуждаеше от победа, за да стане шампион, но завърши наравно 3:3 у дома срещу Оулу в двубой с множество обрати.
В същото време Интер Турку спечели гостуването си на КуПС с 2:0 и се възползва от резултата на своя съперник, за да грабне втората титла в клубната си история и първа от 18 години насам.
Така Интер Турку приключи сезона на първо място с 61 точки, докато ХЙК Хелзинки остана на втората позиция с 59 точки.
ХЙК Хелзинки изпусна титлата след драматичен мач срещу Оулу! Шест гола и куп обрати
ХЙК Хелзинки преживя истински кошмар срещу Оулу – отбора, в който се състезава бившият играч на Динамо Ламин Гезали.
Въпреки че гостите нямаха конкретни цели преди последния кръг, те започнаха мача отлично и поведоха в резултата още в 10-ата минута чрез Триана.
Ситуацията за домакините се утежни допълнително в 26-ата минута, когато Богичевич прати топката в собствената си врата за 0:2. Така ХЙК се оттегли на почивката с пасив от два гола и бе принуден да търси обрат, за да запази шампионските си надежди.
Второто полувреме донесе изключителна драма. Борхерс реализира светкавичен дубъл в рамките на само две минути – в 76-ата и 77-ата, за да изравни за 2:2.
Радостта на домакините обаче бе кратка. Оулу отново излезе напред в 84-ата минута чрез Карялайнен, което принуди ХЙК отново да хвърли всички сили в предни позиции.
Две минути по-късно Алхо се разписа за 3:3 и върна надеждите на феновете от Хелзинки. Домакините търсеха победния гол до самия край, но така и не стигнаха до него. Равенството се оказа фатално за тях в битката за трофея.
Интер Турку се възползва и ликува с титлата след 18 години чакане!
Докато ХЙК Хелзинки водеше тежка битка срещу Оулу, Интер Турку изпълни перфектно задачата си при визитата на КуПС.
Отборът от Турку постигна победа с 2:0 и благодарение на развоя в другия мач стана шампион на Финландия.
Това е едва втора титла в историята на клуба след триумфа през 2008 година. По този начин Интер Турку сложи край на 18-годишно чакане.
От друга страна, ХЙК Хелзинки – най-успешният клуб във Финландия с 33 шампионски титли – изпусна трофея в последния кръг, въпреки че държеше съдбата в собствените си ръце.
Благодарение на този успех Интер Турку ще представлява Финландия в квалификациите на Шампионската лига през лятото на 2027 година.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google