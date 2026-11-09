Първи занимания в Тенерифе след голямата трагедия

Футболистите на Тенерифе подновиха тренировки за първи път след трагичната смърт на своя съотборник Хесус де Мигел. Испанският клуб се опитва постепенно да се завърне към нормалния ритъм, след като 30-годишният нападател почина вследствие на тежък сблъсък по време на мач с Андора. Играчите се събраха на клубната база „Хавиер Перес“. Заниманието премина под ръководството на Алваро Сервера, а отборът продължава да се справя с тежката загуба.

Con el cariño de todos, intentando volver a la normalidad ¡𝐆𝐑𝐀𝐂𝐈𝐀𝐒! #DemiEterno #LaFuerzaDeUnaIsla https://t.co/S49AMzG2g8 — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 9, 2026

Хесус де Мигел пострада на 2 ноември при сблъсък с вратаря на Андора Хесус Овоно. Нападателят загуби съзнание на терена и получи сърдечен арест. Въпреки усилията на медицинските екипи той почина на следващия ден в болница.

При завръщането си на клубната база футболистите и треньорският щаб получиха подкрепа от мажоритарния акционер Райко Гарсия. Специалистите ще продължат да работят с играчите както индивидуално, така и групово през следващите дни с психолозите на клуба.

Тенерифе трябва да се завърне към официалните мачове в неделя, 15 ноември, с домакинство на Сеута на стадион „Елиодоро Родригес Лопес“. До събота са предвидени ежедневни тренировки, като целта е възстановяване на физическия ритъм след принудителната пауза. Очаква се поне едно от заниманията да се проведе на самия стадион.

⚪🔵 La plantilla #blanquiazul regresa a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez. #TenerifeADCeutaFC #TanNuestro #APorLaSegunda https://t.co/nGsVzYcGfY — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 9, 2026

В събота хиляди привърженици, съотборници и представители на испанския футбол се събраха на „Елиодоро Родригес Лопес“, за да си вземат последно сбогом с Де Мигел. Също така фенове създадоха независима платформа на адрес jesusdemiguel.es, чрез която се събират послания и спомени за починалия футболист. Те ще бъдат обединени в книга за съболезнования, предназначена за семейството му и Тенерифе.

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