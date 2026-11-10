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Абърдийн сменя треньора си

  • 10 ное 2026 | 02:28
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Абърдийн сменя треньора си

Шотландският футболен клуб Абърдийн се раздели с мениджъра Стивън Робинсън след разочароващо начало на сезона на местно ниво. Отборът е предпоследен в класирането на Висшата лига с едва три победи от 12 мача, а съботното поражение с 0:4 срещу Хибърниън преля чашата.

Робинсън напуска с баланс 11 победи, четири равенства и 12 поражения в 27 двубоя във всички турнири. На негово място временно ще бъде Стюърт Дъф, но от клуба търсят активно нов треньор.

Стивън Робинсън оглави Абърдийн през март 2026 г. и подписа договор за три сезона, но изкара само осем месеца. При назначението си той бе треньор на българския национал Димитър Митов, който напусна през лятото и в момента е в германския Санкт Паули.

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