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Бивш асистент на Гуардиола поема Лион

  • 9 ное 2026 | 20:36
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Бивш асистент на Гуардиола поема Лион

Испанският треньор Карлос Висенс е назначен за старши треньор на елитния френски отбор Олимпик Лион, съобщи пресслужбата на френския клуб. Договорът на 43-годишния специалист е до юни 2028 г. „Ръководството избра Карлос Висенс, чийто подход към играта, взискателният характер и вниманието към развитието на играчите са напълно съвместими с посоката, която клубът е избрал“, се казва в изявление на Лион. Висенс заменя Пауло Фонсека, който напусна клуба миналата седмица, за да поеме треньорския пост в Спортинг Лисабон.

Последната работа на Висенс беше в Брага. Той напусна португалския клуб през октомври след 15 месеца начело. Под негово ръководство отборът достигна до полуфиналите на Лига Европа през сезон 2025/26, като по пътя си отстрани и Левски София. От 2021 до 2025 г. Висенс беше част от треньорския щаб на Хосеп Гуардиола в Манчестър Сити. След 10 кръга от френското първенство Лион е на пето място. Отборът е 13-ти в общото класиране на Лига Европа.

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Снимки: Gettyimages

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