Бивш шеф на емблематична марка стана президент на френски клуб

Изпълнителният директор на марката за луксозни стоки Кристиан Диор - Антоан Арно, бе избран за президент на Футболен клуб Париж, съобщиха от тима от Лига 1. Арно заменя Пиер Ферачи, който пое ръководството през 2012 година и помогна на клуба да се изкачи от третото ниво на френския футбол до най-горното ниво. През последните две години 49-годишният Арно бе част от борда на директорите на ФК Париж.

"За мен е чест да наследя Пиер Ферачи. Той бе неуморният архитект на проекта на ФК Париж през последните близо 20 години", заяви след избирането си Арно. Антоан Арно е син на Бернар Арно, който е изпълнителен директор на най-големия бранд в света за луксозни стоки LVMH.

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