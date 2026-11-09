Масов бой, хладно оръжие и пистолет белязаха юношески мач във Франция

Двубоят от първенството на Франция за юноши до 17 години между Гренобъл и Лион завърши с тежък инцидент и насилие извън терена. След непрестанни провокации от трибуните се стигна до масово сбиване, при което бяха използвани хладни оръжия, беше размахан пистолет, а състезател на гостите пострада след удари в главата.

Срещата на стадион „Роже-Гарсен“ в департамент Изер протече при изключително напрежение. Въпреки постоянните обиди от група младежи по адрес на футболист от Лион, мачът се изигра докрай. Истинският хаос обаче настъпи веднага след последния съдийски сигнал.

Афектиран от обидите, юношата на гостите потърси сметка от въпросната група, което мигновено прерасна в жестоко сбиване. Според информация на регионалното издание „Льо Прогре“ младият играч е получил няколко силни удара в главата, а към делегацията на Лион са били отправени и смъртни заплахи. Част от нападателите са носели хладно оръжие, а един от тях дори е извадил пистолет, като все още не е установено дали е бил боен или реплика. Извършителите са избягали с електрически тротинетки минути преди идването на полицията, докато играчите и щабът на Лион са потърсили убежище в съблекалнята и в клубния автобус.

Ръководството на домакините реагира с официална позиция, в която президентът на Гренобъл Ладжел Гебаби изрази категоричното си възмущение: „Клубът осъжда най-решително всякакви прояви на насилие и действия, които противоречат на основните ценности на спорта. Гренобъл се разграничава напълно от тези постъпки, които по никакъв начин не отразяват принципите, възпитанието и духа, които се стремим да предаваме ежедневно. Никакво спортно съперничество, резултат или обстоятелства не могат да оправдаят подобно поведение.“

Клубният бос допълни, че срещата на терена е преминала в коректен тон и че нападателите нямат никаква връзка с клуба. Гренобъл си запазва правото да подаде жалба в прокуратурата за изясняване на случая и изрази пълна солидарност и подкрепа към Лион, неговите футболисти и треньорски щаб.

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