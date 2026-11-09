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Минифутбол, волейбол и футбол по Sportbg.bg тази седмица

  • 9 ное 2026 | 18:49
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Минифутбол, волейбол и футбол по Sportbg.bg тази седмица

Програма на Sportbg.bg за тази седмица:

9-ное-2026      20.15   ФК Лев Инс - ФК Локорско (минифутбол)
9-ное-2026      21.15   ШуърГоу - ФК Вила Марк Орбит (минифутбол)
10-ное-2026     20.15   Инфинит Енерджи - МФК Надежда (минифутбол)
10-ное-2026     21.15   ФК Рио - ТНН Голд (минифутбол)
10-ное-2026     20.15   Пи Ви Джи - Младежите (минифутбол)
10-ное-2026     21.15   Амиго Северозапад - АФК Дианабад (минифутбол)
11-ное-2026     20.15   МФК Булгари - Полигран (минифутбол)
11-ное-2026     21.15   Войводите - ФК Дулизелм (минифутбол)
12-ное-2026     19.15   ФК Лев Инс - Полигран (минифутбол)
12-ное-2026     20.15   МФК Керелски - Малки Страсти (минифутбол)
12-ное-2026     21.15   ФК Класиците - Зелен Свят (минифутбол)
13-ное-2026     21.15   Пи Ви Джи - Войводите (минифутбол)
13-ное-2026     18.00   Славия - Дея спорт (волейбол)
14-ное-2026     10.00   ЦСКА (София) U14 - Академия Септември (София) U14 (футбол)
14-ное-2026     13.30   София Лейдис W-U16 - ЦСКА W-U16 (футбол)
14-ное-2026     13.30   Лудогорец 1945 (Разград) - Пълдин (Пловдив) (футбол)
14-ное-2026     13.30   ОФК София 1992 (София) - НСА (София) (футбол)
14-ное-2026     14.00   ЦСКА III (София) - Банско тийм (Банско) (футбол)
15-ное-2026     11.00   Септември (София) U15 - ЦСКА (София) U15 (футбол)
15-ное-2026     13.00   Септември (София) U16 - ЦСКА (София) U16 (футбол)
15-ное-2026     14.00   Локомотив (Стара Загора) - Етър ВТ (Велико Търново)(футбол)
15-ное-2026     17.00   Металург - Монтана волей (волейбол)
15-ное-2026     11.00   ФК Дулизелм - План Б (минифутбол)
15-ное-2026     12.00   ЛовечЪ - Спортинг Троян (минифутбол)
15-ное-2026     13.00   ФК Лалас - Вълците (минифутбол)
15-ное-2026     14.00   План Б - МФК Диаблос (минифутбол)
15-ное-2026     15.00   ВОСС Ловеч - Аудиторията Ловеч (минифутбол)
15-ное-2026     16.00   ФК Дулизелм - Илинден (минифутбол)

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Снимки: Sportal.bg

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