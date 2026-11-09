Минифутбол, волейбол и футбол по Sportbg.bg тази седмица

Програма на Sportbg.bg за тази седмица:
9-ное-2026 20.15 ФК Лев Инс - ФК Локорско (минифутбол)
9-ное-2026 21.15 ШуърГоу - ФК Вила Марк Орбит (минифутбол)
10-ное-2026 20.15 Инфинит Енерджи - МФК Надежда (минифутбол)
10-ное-2026 21.15 ФК Рио - ТНН Голд (минифутбол)
10-ное-2026 20.15 Пи Ви Джи - Младежите (минифутбол)
10-ное-2026 21.15 Амиго Северозапад - АФК Дианабад (минифутбол)
11-ное-2026 20.15 МФК Булгари - Полигран (минифутбол)
11-ное-2026 21.15 Войводите - ФК Дулизелм (минифутбол)
12-ное-2026 19.15 ФК Лев Инс - Полигран (минифутбол)
12-ное-2026 20.15 МФК Керелски - Малки Страсти (минифутбол)
12-ное-2026 21.15 ФК Класиците - Зелен Свят (минифутбол)
13-ное-2026 21.15 Пи Ви Джи - Войводите (минифутбол)
13-ное-2026 18.00 Славия - Дея спорт (волейбол)
14-ное-2026 10.00 ЦСКА (София) U14 - Академия Септември (София) U14 (футбол)
14-ное-2026 13.30 София Лейдис W-U16 - ЦСКА W-U16 (футбол)
14-ное-2026 13.30 Лудогорец 1945 (Разград) - Пълдин (Пловдив) (футбол)
14-ное-2026 13.30 ОФК София 1992 (София) - НСА (София) (футбол)
14-ное-2026 14.00 ЦСКА III (София) - Банско тийм (Банско) (футбол)
15-ное-2026 11.00 Септември (София) U15 - ЦСКА (София) U15 (футбол)
15-ное-2026 13.00 Септември (София) U16 - ЦСКА (София) U16 (футбол)
15-ное-2026 14.00 Локомотив (Стара Загора) - Етър ВТ (Велико Търново)(футбол)
15-ное-2026 17.00 Металург - Монтана волей (волейбол)
15-ное-2026 11.00 ФК Дулизелм - План Б (минифутбол)
15-ное-2026 12.00 ЛовечЪ - Спортинг Троян (минифутбол)
15-ное-2026 13.00 ФК Лалас - Вълците (минифутбол)
15-ное-2026 14.00 План Б - МФК Диаблос (минифутбол)
15-ное-2026 15.00 ВОСС Ловеч - Аудиторията Ловеч (минифутбол)
15-ное-2026 16.00 ФК Дулизелм - Илинден (минифутбол)
Снимки: Sportal.bg