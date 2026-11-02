Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Волейбол, минифутбол и футбол гледаме по Sportbg.bg тази седмица

  • 2 ное 2026 | 19:38
  • 112
  • 0
Волейбол, минифутбол и футбол гледаме по Sportbg.bg тази седмица

Програма на Sportbg.bg за седмица 2-8 ноември 2026 година:

3-ное-2026   19.00   Металург - Дунав (волейбол)
3-ное-2026   19.15   Орлите - МФК Кичуза (минифутбол)
3-ное-2026   20.15   Инфинит Енерджи - МФК Надежда (минифутбол)
3-ное-2026   21.15   ФК Рио - ТНН Голд (минифутбол)
3-ное-2026   20.15   АФК Дианабад - ФК Класиците (минифутбол)
3-ное-2026   21.15   Зелен Свят - Младежите (минифутбол)
4-ное-2026   18.30   Дея Спорт - Пирин (волейбол)
4-ное-2026   20.15   Полигран - Пи Ви Джи (минифутбол)
4-ное-2026   21.15   Малки Страсти - ШуърГоу (минифутбол)
5-ное-2026   18.00   БАМФ Национален турнир за ветерани 2026
(минифутбол)
5-ное-2026   21.00   Тихо ми пази - Орлите (минифутбол)
5-ное-2026   20.15   ФК Локорско - Амиго Северозапад (минифутбол)
6-ное-2026   09.00   БАМФ Национален турнир за ветерани 2026
(минифутбол)
7-ное-2026   09.00   БАМФ Национален турнир за ветерани 2026
(минифутбол)
7-ное-2026   10.30   ЦСКА (София) U17 - Черно море (Варна) U17 (футбол)
7-ное-2026   14.00   Миньор (Перник) - ЦСКА III (София) (футбол)
7-ное-2026   15.30   ЦСКА (София) U14 - Олимпия ФК (София) U14 (футбол)
7-ное-2026   18.00   Соф.университет - Раковски 1964 (волейбол)
7-ное-2026   18.00   Монтана волей  - Берое 2016 (волейбол)
7-ное-2026   19.00   Левски София - Славия (волейбол)
8-ное-2026   10.00   ЦСКА (София) U15 - Лудогорец 1945 (Разград) U15
(футбол)
8-ное-2026   12.30   ЦСКА (София) U16 - Лудогорец 1945 (Разград) U16
(футбол)
8-ное-2026   12.00   План Б - Аудиторията Ловеч (минифутбол)
8-ное-2026   13.00   ЛовечЪ - Илинден (минифутбол)
8-ное-2026   14.00   МФК Диаблос - Вълците (минифутбол)
8-ное-2026   15.00   Спортинг Троян - ФК Лалас (минифутбол)
8-ное-2026   16.00   ВОСС Ловеч - ФК Дулизелм (минифутбол)
8-ное-2026   18.00   Малки Страсти - Амиго Северозапад (минифутбол)
8-ное-2026   19.00   Полигран - АФК Дианабад (минифутбол)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Тиролец счупи рекорд на 150 метра над земята

Тиролец счупи рекорд на 150 метра над земята

  • 2 ное 2026 | 18:26
  • 577
  • 0
11 световни рекорда в луда надпревара на Световното

11 световни рекорда в луда надпревара на Световното

  • 2 ное 2026 | 17:25
  • 1599
  • 0
Втора категорична победа на Теодор Митев на Младежките олимпийски игри в Дакар

Втора категорична победа на Теодор Митев на Младежките олимпийски игри в Дакар

  • 2 ное 2026 | 17:12
  • 748
  • 0
Стефан Дончев и Лиляна Байлова завоюваха четвърта световна титла в спортните танци

Стефан Дончев и Лиляна Байлова завоюваха четвърта световна титла в спортните танци

  • 2 ное 2026 | 12:40
  • 509
  • 0
Весела Лечева ще се кандидатира за президент на световната стрелба

Весела Лечева ще се кандидатира за президент на световната стрелба

  • 2 ное 2026 | 11:50
  • 618
  • 0
Четири спорта с финалисти за наградите "Нощ на звездите"

Четири спорта с финалисти за наградите "Нощ на звездите"

  • 2 ное 2026 | 08:55
  • 604
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Ботев (Враца)

Черно море 0:0 Ботев (Враца)

  • 2 ное 2026 | 18:31
  • 7147
  • 21
СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

  • 2 ное 2026 | 17:57
  • 10007
  • 89
Арда 1:0 Септември (София), гол на Светослав Ковачев

Арда 1:0 Септември (София), гол на Светослав Ковачев

  • 2 ное 2026 | 19:28
  • 2715
  • 0
Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

  • 2 ное 2026 | 16:30
  • 15714
  • 118
Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

  • 2 ное 2026 | 14:46
  • 20608
  • 20
Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

  • 2 ное 2026 | 12:32
  • 21503
  • 87