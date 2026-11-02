Волейбол, минифутбол и футбол гледаме по Sportbg.bg тази седмица

Програма на Sportbg.bg за седмица 2-8 ноември 2026 година:
3-ное-2026 19.00 Металург - Дунав (волейбол)
3-ное-2026 19.15 Орлите - МФК Кичуза (минифутбол)
3-ное-2026 20.15 Инфинит Енерджи - МФК Надежда (минифутбол)
3-ное-2026 21.15 ФК Рио - ТНН Голд (минифутбол)
3-ное-2026 20.15 АФК Дианабад - ФК Класиците (минифутбол)
3-ное-2026 21.15 Зелен Свят - Младежите (минифутбол)
4-ное-2026 18.30 Дея Спорт - Пирин (волейбол)
4-ное-2026 20.15 Полигран - Пи Ви Джи (минифутбол)
4-ное-2026 21.15 Малки Страсти - ШуърГоу (минифутбол)
5-ное-2026 18.00 БАМФ Национален турнир за ветерани 2026
(минифутбол)
5-ное-2026 21.00 Тихо ми пази - Орлите (минифутбол)
5-ное-2026 20.15 ФК Локорско - Амиго Северозапад (минифутбол)
6-ное-2026 09.00 БАМФ Национален турнир за ветерани 2026
(минифутбол)
7-ное-2026 09.00 БАМФ Национален турнир за ветерани 2026
(минифутбол)
7-ное-2026 10.30 ЦСКА (София) U17 - Черно море (Варна) U17 (футбол)
7-ное-2026 14.00 Миньор (Перник) - ЦСКА III (София) (футбол)
7-ное-2026 15.30 ЦСКА (София) U14 - Олимпия ФК (София) U14 (футбол)
7-ное-2026 18.00 Соф.университет - Раковски 1964 (волейбол)
7-ное-2026 18.00 Монтана волей - Берое 2016 (волейбол)
7-ное-2026 19.00 Левски София - Славия (волейбол)
8-ное-2026 10.00 ЦСКА (София) U15 - Лудогорец 1945 (Разград) U15
(футбол)
8-ное-2026 12.30 ЦСКА (София) U16 - Лудогорец 1945 (Разград) U16
(футбол)
8-ное-2026 12.00 План Б - Аудиторията Ловеч (минифутбол)
8-ное-2026 13.00 ЛовечЪ - Илинден (минифутбол)
8-ное-2026 14.00 МФК Диаблос - Вълците (минифутбол)
8-ное-2026 15.00 Спортинг Троян - ФК Лалас (минифутбол)
8-ное-2026 16.00 ВОСС Ловеч - ФК Дулизелм (минифутбол)
8-ное-2026 18.00 Малки Страсти - Амиго Северозапад (минифутбол)
8-ное-2026 19.00 Полигран - АФК Дианабад (минифутбол)