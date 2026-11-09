Барселона стъпва в Бразилия: нов стратегически съюз за откриване на таланти

Барселона насочи погледа си към най-големия футболен инкубатор на планетата – Бразилия. Въпреки институционалната криза в местния национален отбор, страната остава неизчерпаем източник на футболни диаманти. Спортният директор на каталунците Деко отлично познава този пазар и отдавна търсеше модел, чрез който клубът да изпревари безпощадната финансова мощ на държавните клубове и представителите на английската Висша лига.

След като успешно стабилизира основите на представителния отбор, воден от Ханзи Флик, на фона на сложната финансова реорганизация, Деко даде ход на бразилския си проект, реализиран с пълна дискретност и професионализъм.

Стратегията на Барселона е фокусирана изцяло върху юношеския футбол. Каталунският гранд сключи петгодишен договор за сътрудничество с ФК Сфера – независима футболна академия със седалище в Жарину, щата Сао Пауло, която не е обвързана с професионални отбори.

Основан през 2021 година от бразилски предприемачи като футболно акционерно дружество, Сфера развива както мъжки, така и женски гарнитури. Клубът разполага с една от най-модерните бази в Южна Америка – тренировъчния център „Санта Филомена“, разположен на площ от 600 000 квадратни метра сред чиста природа. В миналото комплексът служеше за дом на проекта на Ред Бул в страната, включително на Ред Бул Брагантино от Серия А на бразилското първенство.

Базата разполага с четири тренировъчни игрища, включително едно с изкуствена трева, както и със собствен пансион, където живеят и се обучават над сто млади футболисти във възрастовите групи до 14, 15, 17 и 19 години.

Благодарение на професионалния си модел, наричаният „Райо Амадо“ тим заслужи през 2023 година официален сертификат за клуб-формировач от Бразилската футболна конфедерация. Това признание се присъжда само на най-елитните академии в страната и дава право на дял от бъдещи трансфери по механизма за солидарност на ФИФА.

Резултатите от работата на школата бързо намериха отражение на терена. През 2025 година отборът до 17 години спечели най-престижното щатско първенство – Кампеонато Паулиста, надделявайки в конкуренцията на традиционни колоси като Коринтианс, Палмейрас, Сантос, Сао Пауло и сериозно инвестиращия Ред Бул Брагантино.

Философията на Сфера вижда футбола и като двигател за социална промяна – ценности, които силно се доближават до клубната култура на прочутата „Ла Масия“. Деко посети съоръженията на бразилския клуб още през май, а наскоро съоснователите на организацията – главният изпълнителен директор Густаво Араня и бизнесменът Фабио Франсез, финализираха договора в спортния комплекс „Жоан Гампер“ в Барселона.

По силата на дългосрочното споразумение „блаугранас“ ще имат първо право да привличат най-ярките таланти от школата, които ще преминават тестове в „Ла Масия“. В замяна бразилската академия ще запазва процент от състезателните права и от всяка евентуална бъдеща продажба на играчите.

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