Gen.G разгроми IG и се класира за финала на Worlds

Gen.G си осигури място във финала на Worlds след категорична победа с 3:0 над Invictus Gaming. Така звездата Chovy ще играе за първи път в решителния мач на турнира.
Корейците доминираха в първите две карти, а третата продължи над 40 минути, но не промени крайния изход. На финала следващата седмица Gen.G ще срещне победителя от полуфинала между Bilibili Gaming и T1.
"Тигрите" ще преследват титлата и наградата от 1 милион долара, докато Invictus Gaming си тръгва с 400 хиляди долара за третото-четвъртото място.