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Gen.G разгроми IG и се класира за финала на Worlds

  • 8 ное 2026 | 13:03
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Gen.G разгроми IG и се класира за финала на Worlds

Gen.G си осигури място във финала на Worlds след категорична победа с 3:0 над Invictus Gaming. Така звездата Chovy ще играе за първи път в решителния мач на турнира.

Корейците доминираха в първите две карти, а третата продължи над 40 минути, но не промени крайния изход. На финала следващата седмица Gen.G ще срещне победителя от полуфинала между Bilibili Gaming и T1.

"Тигрите" ще преследват титлата и наградата от 1 милион долара, докато Invictus Gaming си тръгва с 400 хиляди долара за третото-четвъртото място.

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