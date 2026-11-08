MOUZ разгроми The MongolZ и спечели IEM Пекин без загубена карта

MOUZ спечели IEM Пекин 2026 след категорична победа с 3:0 (13-5, 13-6, 13-4) над The MongolZ във финала. Тимът на Дориан "xertioN" Берман премина през целия турнир без загубена карта и си спечели 125 000 долара и още толкова от Club Share.

MOUZ не остави шансове на съперника си с победи на Mirage, Dust2 и Inferno. xertioN беше най-добър във финала с 47 елиминации и рейтинг 1.44 и си спечели приза за MVP, Така отборът се присъедини към елитната група на тимовете, печелили голям турнир без загубена карта.

NAVI пък си осигури третото място след успех с 2:0 (13-6, 13-9) над BETBOOM. Украинците спечелиха Mirage и Ancient. Валерий "b1t" Ваховский поведе състава с рейтинг 1.57.

Снимка: HLTV

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