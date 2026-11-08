Раул Фернандес: Не се справих с управлението на горивото

Раул Фернандес прекара първите 19 обиколки на надпреварата за Гран При на Катар в MotoGP на втората позиция зад Марко Бедзеки.

Despite suffering still with his fingers, @25RaulFernandez has done a remarkable race 🥉 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/ra9IDFHYpT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

Пилотът на Тракхаус Априлия обаче завърши трети, след като в началото на 20-ия тур беше изпреварен от Марк Маркес. След финала Фернандес призна, че не се е справил с контролирането на разхода на гориво, което е довело да спада в темпото му в заключителните етапи.

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„Наистина съм щастлив, защото, както и вие казахте, в последните два уикенда имах много проблеми с моя пръст. Все още не се чувствам на 100%, но благодарение на физиотерапетвите аз съм тук и можех да дам почти 100% от себе си.



„В състезанието за опитах да натисна и да остана зад Марко, защото тук горивото е по-критично от гумите. Но аз не се справих с неговото управление, защото в няколко обиколки бях с много ниска карта на двигателя и нямах мощност, нямаше как да остана близо до него и Марк ме изпревари.



„Но съм доволен от подиума. В последното ми неделно състезание аз бях тук (в закрития парк), сега се връщам и отново съм тук“, каза пилотът на Тракхаус Априлия.

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Снимки: Gettyimages