Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Сао Пауло, която беше спечелена от Ландо Норис, който триумфира на „Интерлагос“ пред Макс Верстапен и Исак Хаджар:
Андреа Кими Антонели – 390 точки
Макс Верстапен – 279
Джордж Ръсел – 262
Люис Хамилтън – 261
Шарл Леклер – 251
Ландо Норис – 246
Оскар Пиастри – 152
Исак Хаджар – 122
Лиам Лоусън – 87
Пиер Гасли – 42
Арвид Линдблад – 38
Франко Колапинто – 27
Оливър Беарман – 23
Габриел Бортолето – 14
Нико Хюлкенберг – 14
Естебан Окон – 7
Фернандо Алонсо – 7
Карлос Сайнц – 7
Алекс Албон – 5
Юки Цунода – 1
Рио Хиракава – 1
Ланс Строл – 0
Валтери Ботас – 0
Серхио Перес – 0
Рафаел Камара – 0
Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!
Снимки: Sportal.bg