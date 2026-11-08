Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло

  • 8 ное 2026 | 20:48
  • 990
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Сао Пауло, която беше спечелена от Ландо Норис, който триумфира на „Интерлагос“ пред Макс Верстапен и Исак Хаджар:

  1. Андреа Кими Антонели – 390 точки

  2. Макс Верстапен – 279

  3. Джордж Ръсел – 262

  4. Люис Хамилтън – 261

  5. Шарл Леклер – 251

  6. Ландо Норис – 246

  7. Оскар Пиастри – 152

  8. Исак Хаджар – 122

  9. Лиам Лоусън – 87

  10. Пиер Гасли – 42

  11. Арвид Линдблад – 38

  12. Франко Колапинто – 27

  13. Оливър Беарман – 23

  14. Габриел Бортолето – 14

  15. Нико Хюлкенберг – 14

  16. Естебан Окон – 7

  17. Фернандо Алонсо – 7

  18. Карлос Сайнц – 7

  19. Алекс Албон – 5

  20. Юки Цунода – 1

  21. Рио Хиракава – 1

  22. Ланс Строл – 0

  23. Валтери Ботас – 0

  24. Серхио Перес – 0

  25. Рафаел Камара – 0

Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!
Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Верстапен: Успях да изпреваря много коли още в началото

Верстапен: Успях да изпреваря много коли още в началото

  • 8 ное 2026 | 21:13
  • 358
  • 0
Ландо Норис: Хубаво е отново да съм първи!

Ландо Норис: Хубаво е отново да съм първи!

  • 8 ное 2026 | 21:04
  • 305
  • 0
Всички световни шампиони при конструкторите във Формула 1

Всички световни шампиони при конструкторите във Формула 1

  • 8 ное 2026 | 20:50
  • 636
  • 0
Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!

Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!

  • 8 ное 2026 | 20:50
  • 10804
  • 1
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло

  • 8 ное 2026 | 20:48
  • 721
  • 0
Марко Бедзеки: Това е състезанието, което заслужавахме

Марко Бедзеки: Това е състезанието, което заслужавахме

  • 8 ное 2026 | 20:08
  • 783
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

  • 8 ное 2026 | 18:56
  • 195158
  • 1239
Веласкес: Извинявайте! Не заслужавахме да загубим! След двата глупави гола бях притеснен

Веласкес: Извинявайте! Не заслужавахме да загубим! След двата глупави гола бях притеснен

  • 8 ное 2026 | 19:54
  • 20025
  • 106
Гиздол посочи големите герои в ЦСКА и заяви: Горд съм от отбора ми! Изиграхме страхотен мач

Гиздол посочи големите герои в ЦСКА и заяви: Горд съм от отбора ми! Изиграхме страхотен мач

  • 8 ное 2026 | 19:27
  • 16097
  • 23
Съставите на Атлетико и Барселона

Съставите на Атлетико и Барселона

  • 8 ное 2026 | 21:00
  • 1753
  • 3
Собственикът на Левски: Първенството тепърва започва

Собственикът на Левски: Първенството тепърва започва

  • 8 ное 2026 | 19:09
  • 12473
  • 47
Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!

Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!

  • 8 ное 2026 | 20:50
  • 10804
  • 1