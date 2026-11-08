Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Сао Пауло, която беше спечелена от Ландо Норис, който триумфира на „Интерлагос“ пред Макс Верстапен и Исак Хаджар:

Андреа Кими Антонели – 390 точки Макс Верстапен – 279 Джордж Ръсел – 262 Люис Хамилтън – 261 Шарл Леклер – 251 Ландо Норис – 246 Оскар Пиастри – 152 Исак Хаджар – 122 Лиам Лоусън – 87 Пиер Гасли – 42 Арвид Линдблад – 38 Франко Колапинто – 27 Оливър Беарман – 23 Габриел Бортолето – 14 Нико Хюлкенберг – 14 Естебан Окон – 7 Фернандо Алонсо – 7 Карлос Сайнц – 7 Алекс Албон – 5 Юки Цунода – 1 Рио Хиракава – 1 Ланс Строл – 0 Валтери Ботас – 0 Серхио Перес – 0 Рафаел Камара – 0

Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!

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Снимки: Sportal.bg