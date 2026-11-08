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Левски и ЦСКА влизат в здрава битка за върха в efbet Лига
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Левски (Карлово) с нов старши треньор

  • 8 ное 2026 | 15:52
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Левски (Карлово) с нов старши треньор

Стоян Ангелов е новият старши треньор на Левски (Карлово). Наследява на поста Димитър Иванов, който беше назначен в началото на септември. Ангелов идва от академията на Ботев (Пловдив), където работи за последно. Преди това той беше начело на третия тим на „канарчетата“, втория тим на ЦСКА II и е работил още в академията на „червените“.

Като футболист Стоян Ангелов беше централен защитник, който носи екипа на Левски (Карлово) в два различни престоя. Играел е още в Ботев (Пловдив) е Евроколеж (Пловдив).

Снимка: levskikarlovo.com

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