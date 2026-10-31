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Атлетик спря пропадането си

  • 31 окт 2026 | 20:47
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Атлетик спря пропадането си

Атлетик (Куклен) постави точка на поредицата от негативни резултата с 2:0 у дома над Левски (Карлово). Срещата е от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига. В средата на първото полувреме Хенинг Паул Якоби центрира от ляво, а защитник на гостите спря топката с ръка. Главният съдия отсъди дузпа, а Илия Смилянов я вкара. След почивката, гостите осъществиха натиск, като можеха да изравнят, но Антон Коспартов изби топката от голлинията. Вратарят на Атлетик Денис Паскулев спаси опасни удари на футболисти на Левски. В 55-та минута, Ангел Костов вкара втория гол.

Снимка: ФК Атлетик Куклен 1927 - фейсбук

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