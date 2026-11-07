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  2. Левски (Карлово)

Голове, червени картони и нерви за хикс в Карлово

  • 7 ное 2026 | 18:35
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Голове, червени картони и нерви за хикс в Карлово

1:1 приключиха в Карлово, местния Левски и Нефтохимик (Бургас). Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой, а съдийски решения вдигнаха напрежението. Още с началния съдийски сигнал започнаха критичните моменти пред вратите. Хидает Хюсеин подаде отляво, а Денис Токмак вкара за бургазлии, десетина минути след началото. Последваха равностойни минути, в които и двата отбора имаха своите ситуации. В 35-ата Свилен Щерев беше фаулиран от Тодор Петров, който беше отстранен с червен картон и гостите останаха в намален състав. Напрежението се покачи в 72-ата минута, когато Росен Димитров вкара топката в мрежата на Нефтохимик. Страничният съдия отсъди засада. Футболистите от Карлово го наобиколиха на тъчлинията и в крайна сметка попадението беше признато – 1:1. Само две минути по-късно гостите останаха с девет футболисти, защото Стилян Кръстев получи втори жълт и червен картон. Последва меле между играчите на двата тима, при което бяха изгонени Теодор Георгиев и Надим Ангелов от Левски. Така отборите доиграха мача с по девет състезатели. В оставащото време, съперниците пропуснаха да вкарат.

Снимка: neftochimic.com

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