Шестима от Лудогорец ще защитават цветовете на своите страни

Шестима футболисти на Лудогорец получиха повиквателни за предстоящите мачове на националните си отбори. Двама ще представят България, а останалите четирима ще се включат в квалификациите за Купата на африканските нации.

Левият бек Симеон Шишков е повикан за първи път в мъжкия национален отбор. Той попадна сред избраниците на селекционера Атанас Рибарски за двубоите срещу Исландия и Естония от група С на Лигата на нациите. За двете срещи повиквателна получи и полузащитникът Ивайло Чочев.

Симеон Шишков пред Sportal.bg: Готов съм за националния отбор, четири тима ще се борят за титлата

Омар Рекик ще се присъедини към състава на Тунис за сблъсъка с Либия, а Хосам Абделмагид ще представлява Египет срещу Малави.

Агибу Камара е повикан в националния отбор на Гвинея за двубоя с Еритрея. Дерой Дуарте пък ще се включи в състава на Кабо Верде за срещата с Либерия.

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