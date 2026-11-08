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Георги Славчов блесна с два гола, Лудогорец победи ЦСКА в дербито при U16

  • 8 ное 2026 | 15:00
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Георги Славчов блесна с два гола, Лудогорец победи ЦСКА в дербито при U16

Лудогорец победи ЦСКА с 2:0 в дербито от 11-ия кръг на Елитната група до 16 години. Герой за разградчани се превърна Георги Славчов, който реализира и двете попадения и донесе успеха на своя тим.

Двубоят започна равностойно, но още в 9-ата минута гостите от Разград успяха да открият резултата. Централният защитник Даниел Рангелов предприе добро включване в предни позиции и намери с отличен пас Георги Славчов. Нападателят преодоля противников футболист, навлезе в наказателното поле и с прецизен диагонален удар изпрати топката в мрежата за 0:1.Двадесет минути по-късно Славчов отново се оказа в прегръдките на своите съотборници. След бърза контраатака на Лудогорец офанзивният футболист демонстрира хладнокръвие пред гола и с точен завършващ удар удвои преднината на разградчани – 0:2.При този резултат двата отбора се оттеглиха на почивката.

През второто полувреме ЦСКА опита да промени развоя на срещата и упражни натиск в търсене на попадение. Футболистите на Лудогорец обаче демонстрираха добра организация в защита и успяха да ограничат опасностите пред своята врата.Най-добрата възможност за „червените“ дойде в заключителните минути на двубоя. Георги Тодоров отправи опасен удар, но топката срещна напречната греда и не попадна в мрежата.

Така Лудогорец запази аванса си и се поздрави с победата с 2:0 в дербито срещу ЦСКА от 11-ия кръг на Елитната група до 16 години, а Георги Славчов се превърна в големия герой на срещата със своите две попадения.

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