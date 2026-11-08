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Иван Кочев: Напълно заслужена победа

  • 8 ное 2026 | 09:03
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Иван Кочев: Напълно заслужена победа

Марица (Милево) се наложи с 3:0 в Пловдив над местния Марица. Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Марица (Милево) с категоричен успех над адаша си в Пловдив
Марица (Милево) с категоричен успех над адаша си в Пловдив

Иван Кочев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Много добра победа за нашия отбор, при която пропуснахме доста ситуации освен реализираните три гола. Реално ние още до 10-ата минута можехме да водим с по-голям резултат, преди да отбележим първата дузпа“. Домакините от Марица имаха възможност от статично положение към края на полувремето, но не успяха да вкарат. Имаха и 2-3 удара, които нашият вратар отрази, но като цяло напълно заслужена победа. Във втори пореден мач не допускаме гол, което е добър атестат за нас. Моето желание е да доминираме в мачовете – да сме с един метър пред противника, както в нападение, така и в защита. Винаги да даваме максимума във всяка ситуация и да не се щадим. Тогава резултатите ще дойдат“.

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