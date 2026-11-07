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Карлсен ще преследва трета титла в eSports World Cup в Рияд през 2027-ма

  • 7 ное 2026 | 09:39
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Карлсен ще преследва трета титла в eSports World Cup в Рияд през 2027-ма

Гросмайстор Магнус Карлсен ще има възможност да спечели трета титла при третото си участие, след като днес беше потвърдено, че шахматът отново ще бъде част от Световната купа по електронни спортове (Esports World Cup – EWC) през 2027 година. Събитието ще се завърне в Рияд, Саудитска Арабия, следващото лято, а квалификациите вече започнаха чрез обновения формат на Champions Chess Tour (CCT).

Карлсен е единственият шахматист, който има гарантирано място като действащ шампион. Норвежецът спечели 250 000 долара и втората си титла след убедителна победа над гросмайстор Денис Лазавик в Париж през август тази година. Карлсен триумфира и в първото шахматно издание на турнира в Рияд през 2025 година, когато победи на финала гросмайстор Алиреза Фируджа.

За потенциалните му съперници основният път към Рияд преминава през Champions Chess Tour, който започна на 1 септември и ще завърши на 25 май. 12 места за Световната купа ще бъдат разпределени според общо класиране, което обединява резултатите от Titled Tuesday, Speed Chess Championship и Chess.com Open.

Най-голямата промяна е премахването на автоматичните квоти за първите трима в Speed Chess Championship и Chess.com Open. Вместо това резултатите от тези турнири ще носят точки за генералното класиране, като победителите ще получават по 150 точки. Организаторите обявиха и отделна квалификационна програма, която включва шахмата. Победителите в одобрените квалификационни турнири ще получат право на участие в последния квалификационен турнир за Световната купа (Last Chance Qualifier), където ще се борят за места в основната надпревара. Подробностите за участващите турнири и броя на разпределяните квоти предстои да бъдат обявени.

Във второто издание на Световната купа Карлсен, който представлява отбора Team Liquid, победи гросмайсторите Нихал Сарин и Алиреза Фируджа в елиминационната фаза, преди да надделее над Лазавик с по 3:1 във всеки от двата сета на финала.

19-годишният Лазавик, който се състезава за All Gamers (AG), беше един от големите герои на турнира през 2026 година. Той елиминира гросмайсторите Нодирбек Абдусаторов и Хикару Накамура по пътя към финала, като спечели 190 000 долара от наградния фонд. На Световната купа резултатите имат значение и извън самия шахматен турнир, тъй като състезателите печелят точки за своите организации в общото клубно първенство (Club Championship). Второто място на Лазавик донесе 750 точки на All Gamers, който впоследствие спечели клубната титла и наградата от 7 милиона долара. Победата му на полуфинала също така лиши от точки конкурентния Team Falcons, чийто състезател е Накамура.

Точните дати, наградният фонд и пълният формат на шахматния турнир през 2027 година все още не са обявени. Засега Карлсен следи онлайн надпреварата, която ще определи кои шахматисти ще се присъединят към него в Рияд.

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