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Неда Кендерова 14-та след квалификациите на Младежката олимпиада

  • 6 ное 2026 | 19:38
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Неда Кендерова 14-та след квалификациите на Младежката олимпиада

Неда Кендерова се класира нза 14-та позиция след квалификацията в стрелбата с лък на Младежките олимпийски игри в Дакар.

След 314 точки (19-то място) в първата квалификационна сесия и 330 (9-то място) във втората сесия, Неда постигна общ резултат от 644, което е нейн личен рекорд и я поставя на добро място в борбата за призовите класирания на Игрите.

Българката ще излезе в 1/16-финал в надпреварата при кадетки рекърв срещу Ритеж Чайеб от Тунис (19-та в класирането). Двубоят ще се проведе на 7 ноември от 13:48. Неда има право да избере коя от двете състезателки да стреля първа.

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