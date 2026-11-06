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Христо Христов показа голямо мъжество и не се отказа пред болката, но не успя да запише резултат на СП

  • 6 ное 2026 | 13:59
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Христо Христов показа голямо мъжество и не се отказа пред болката, но не успя да запише резултат на СП

Христо Христов записа нула в категория до 110 кг. на световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо. Варненецът показва сериозна воля, след като очевидно има физически проблеми, но все пак продължи участието си до последната възможност. 25-годишният щангист записа сравнително добър резултат в изхвърлянето, но в изтласкването малко не му достигна да преодолее болката. Шампион стана Акбар Джураев от Узбекистан с 432 кг двубой.

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Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

В първото движение Христо прояви изключително мъжество и след като видимо получи травма в първия си опит на 180, когато изпусна щангата, след това се събра въпреки огромната болка и успя да вдигне тежестта във втория си опит и в третия си се събра и сполучи на 186. Това отреди на българина петата позиция в движението - на 12 кг от лидера Акбар Джураев, който подобри световния рекорд със 198.

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В изтласкването Христов започна на 210 кг, като успя да вдигне тежестта, но съдиите не признаха опита с два на един гласа. В следващите опити на същите килограми болката бе твърде голяма, но въпреки това Христо излезе на подиума в опит да запише двубой, но за съжаление не успя.

Христо бе последният участник на България на световното, след като преди това Ангел Русев и Дениз Данев също регистрираха нули в категория до 60 кг, а Иван Димов не участва в категория до 65, въпреки че бе записан за състезанието. Карлос Насар пък отново изуми света с четвъртата си световна титла - в категория до 95 кг.

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