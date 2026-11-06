Енчо Керязов се похвали: Повече средства за българския спорт и младите хора!

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов изрази задоволството си от повишените средства за спорт с влизането в сила на "Бюджет 2027", който беше представен днес в УНСС.

Ето какво е написал Керязов в социалните си мрежи по повод увеличението с над 17 милиона евро за спорта:

"Повече средства за българския спорт и младите хора!

Въпреки трудностите и финансовите ограничения, в Бюджет 2027 успяхме да защитим увеличение от близо 20% за Министерството на младежта и спорта! Това са над 17 милиона евро повече, с които бюджетът достига 107 милиона евро!

Близо 30% повече за олимпийска подготовка – за нашите спортисти по пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. 30% повече за спортните клубове – защото именно там започва пътят на бъдещите шампиони!

Над 40% повече за младежките програми – за повече възможности, инициативи и развитие на младите хора. Близо 16% повече за ученическите игри – защото искаме повече деца да спортуват!

Близо 14% повече за спорта за хора с увреждания – защото спортът трябва да бъде достъпен за всички! 15% повече за домакинства на международни спортни състезания в България.

За мен обаче най-важното не са процентите и милионите. Зад тези числа стоят деца с мечти, треньори, които посвещават живота си на спорта, и млади хора, които заслужават шанс да успеят!

Благодаря на министър-председателя и на правителството за подкрепата и доверието!

Повече средства означава и повече отговорност! Нашата задача е всяко евро да достига там, където е най-необходимо, и да носи реални резултати."

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